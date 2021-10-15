AK Parti'den oy kullanmada yeni sistem: Zarfsız Pusula

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: AK Parti, Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle birlikte oy verme sisteminde değişikliği de gündemine aldı. Parti kaynakları, partide seçim uygulamasıyla ilgili bir süredir "Teknoloji ne getiriyor? Sistemi nasıl dönüştürebiliriz?" çalışmaları yapıldığına işaret ederek, "Yurt dışı örnekler inceleniyor. Yeni, teknolojinin nimetlerinden daha çok faydalandığımız, daha az maliyetli bir sistem kurgusunu konuşuyoruz, tartışıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

ZARFSIZ PUSULA

Türkiye'nin dünyada oy verme sırasında zarf kullanan iki ülkeden biri olduğuna işaret eden kaynaklar, "Oy pusulaları verilen oyun gizliliği sağlanarak kapatılacak ve sandıklara atılacak. Böylece her seçimde ortaya çıkan mühürlü-mühürsüz oy, zarf ve pusula sayısı birbirini tuttu-tutmadı tartışması da bitecek" görüşünü dillendiriyor.