Dünyanın en uzun kadını Rümeysa: Farklılığımı avantaja çevirdim

2 metre 15 cm ile 'Dünyanın En Uzun Kadını' unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, farklılıkların bazen umulmadık başarıları da beraberinde getirdiğini söyledi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesi ile yaşayan Rumeysa Gelgi'nin ender görülen ve boyda hızlı artışa da neden olan Weaver sendromu rahatsızlığı var. Dezavavantajına rağmen üniversite eğitimini tamamlayan Gelgi, "Farklı olanlar hiç üzülmesin, hayata küsmesinler. Bazen farklı olmak size hiç ummadığınız başarıları da beraberinde getiriyor.

Ben farklı veya dezavantajlı kişilerin kendi çabası ve isteği ile durumlarını avantaja çevirebileceğine inanıyorum. İşte benim tam anlamı ile yaptığım buydu. Weaver sendromu rahatsızlığı olan ben bu rahatsızlığımı avantaja çevirerek dünya rekortmeni oldum. Türkiye, dünyanın en uzun boylu erkeği ve kadını unvanına sahip oldu" diye konuştu.

ALİ FAİK ATAY