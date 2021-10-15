Dolarda yeni zirve: 9.21 TL
Dolar güne 9.2140 liradan başlayarak yeni bir rekor kırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ekim 2021 08:53
Doların yükselişi son bir haftadır istikrarlı bir şekilde devam ediyor.
Suriye'ye yapılacak operasyon haberleri nedeniyle yükselişe geçen dolar, Merkez Bankası'nın 3 yöneticisinin görevden alınmasıyla birlikte zirveyi yakaladı.
Yükselişi devam eden dolar Dolar 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, şuanda 9.2144 seviyelerinden işlem görüyor.
Euro ise 10.69 lira seviyesinde
Saat 8:40 itibariyle dolar grafiği:
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|9,2090
|9,2100
|Avro
|10,6940
|10,6950
|Sterlin
|12,5730
|12,6380
|ANKARA
|ABD Doları
|9,1800
|9,2400
|Avro
|10,6600
|10,7300
|Sterlin
|12,5100
|12,7100
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