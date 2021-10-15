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Meclis'te 2022 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

Her yıl Meclis'te kavgalara sahne olan Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinin maratonu başlıyor.

Eklenme : 15 Ekim 2021 09:13
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Meclis'te 2022 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

2022'nin bütçesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana bir ilk yaşanacak.

İlk defa bütçeyi kamuoyuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyuracak.

17 EKİM'E KADAR MECLİS'E SUNULMASI GEREKİYOR

Bütçe kanun teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunulması gerekiyor. Bu kapsamda 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi Meclise sunulacak.

55 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Bütçe teklifinin kasımın ilk haftasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanması ve 55 gün içinde tamamlanarak Genel Kurula gönderilmesi öngörülüyor. Ardından bütçe, Genel Kurulda da görüşülüp mali yılbaşına kadar karara bağlanacak.

MALİ KAYNAĞIN GÖSTERİLMESİ ZORUNLU

Bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri Genel Kurul'da gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamayacak ancak cari ve izleyen yılların bütçelerine mali yük getiren tekliflerde öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynağın gösterilmesi zorunlu olacak.

Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunarak oylanacak.

#meclis# 2022 yılı bütçe
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