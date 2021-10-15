Memur Sen Başkanı: Son 1 ayda 18 binden fazla üye kazandık

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilat ziyaretleri kapsamında Trabzon'da üyeler ve teşkilat yönetimleriyle bir araya geldi. Yalçın, Memur-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme'den sonraki üye artışına dikkat çekerek kamu görevlilerinin kazanımları için 25 bin yeni üye hedefini yineledi.

Memur-Sen Trabzon il temsilciliği tarafından düzenlenen il divanına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sel il ve ilçe teşkilatları ile üyeler katıldı.

Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarının kamu görevlileri arasında memnuniyetle karşılandığını söyleyerek hizmet kollarındaki kazanımlar ve ilave ödemelerle birlikte memur maaşlarında %40'a varan artışlar olduğunu hatırlatan Yalçın son 1 ayda 18 binden fazla yeni üye ile Memur-Sen'in üye artışına dikkat çekti.

Önümüzdeki 1 aylık sürede 25 bin yeni üye hedefi ile teşkilat olarak sahada yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Yalçın kamu görevlilerine toplu sözleşme kazanımlarının doğru şekilde anlatılmasının önemine değinerek "Oransal zammın yanında hizmet kollarındaki kazanımlarımız ve toplu sözleşme ikramiyesi ile memnuniyet ürettik. Bu memnuniyet üye sayılarımıza yansıyor. Tüm kadrolarımızda sahada yoğun bir çalışma içindeyiz. Hedefimiz kısa zamanda 25 bin yeni üye ile toplu sözleşmedeki başarımızı perçinlemek, yeni kazanımlar için örgütlü gücümüzü büyütmektir. Sizlerin gayreti, emeği ve özverili çalışmaları ile daha çok kazanım üretmek için bu mücadeleyi büyüteceğimize inanıyorum" diye konuştu.

3600 ve sözleşmeli istihdam konusunun pek çok kez masaya geldiğini ancak "kapsam dışı" denilerek şimdiye kadar hiç görüşülmediğini belirten Yalçın "Defalarca bu iki konuyu masaya taşıdık. Toplu Sözleşmelerde, KPDK toplantılarında, görüşmelerde bu iki konuyu ısrarla gündemde tuttuk. Daha önce kapsam dışı görülmesine bakarak pes etmedik. Sonunda bu toplu sözleşmede iki konuyu da toplu sözleşmeye koymayı başardık ve 2022 yılı içinde bu konular Memur-Sen'in içinde yer aldığı çalışmalar neticesinde çözülecek. Bu Memur-Sen'in, örgütlü gücümüzün, teşkilatımızın dirayetinin gücüdür. 3600 ek gösterge Memur-Sen'in üstün gayretiyle çözüme kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.