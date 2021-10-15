Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın açıklaması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır.

2022 bütçesi yapay zeka ekosistemine değer veren. İnovasyonu destekleyen Milli Uzay Programı'nı adım adım hayata geçiren Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür.

Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir.

Aslan payını eğitime ayırıyoruz. Okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, okulların bilişim alt yapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'mızın bütçesini yüzde 30 artışla 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz.