Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem günün düşüşle başlamasının ardından 529 lira seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 13:20
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 528,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.500,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|529,30
|529,50
|528,00
|528,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.489,00
|3.510,00
|3.479,00
|3.500,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|483,00
|487,00
|481,50
|485,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.410,00
|3.430,00
|3.400,00
|3.420,00
|Yarım Ziynet
|1.705,00
|1.715,00
|1.700,00
|1.710,00
|Çeyrek Ziynet
|853,00
|858,00
|850,00
|855,00