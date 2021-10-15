Doçentlik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere dava açıldı

10.08.2021 tarih 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15.04.2018 tarih 30392 sayılı Doçentlik Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. maddesinin 6. fıkrasının, 2. maddesinin a bendinin, yine 2. maddesinin b bendinin ve 2. maddesinin 9. fıkrasının öncelikle yürütmelerinin durdurulması, daha sonra iptal edilmesi için Eğitim Sen tarafından dava açılmıştır.

Eğitim Sen yaptığı açıklamada "Dava konusu yapılan düzenlemelerle, doçent adaylarının hak arama hürriyetleri zedelenmekte, dava açan/açmayan ayrımı ile eşitlik ilkesine aykırı davranılmakta, jüriye verilecek ek süre ile adaylar belirsizliğe mahküm olmakta ve bilgi/belgelerin erişime açılması ile hem kişisel veriler tehlikeye atılmakta hem de jüri üyelerinin sübjektif davranma riski artmaktadır." dedi.

Eğitim Bir Sen de, Ağustos ayında yapılan yönetmelik değişikliğinin bazı maddelerinin iptali istemiyle dava açmıştı.