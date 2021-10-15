YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

4 Ekim 2021 tarihli "YÖK Başkanlığı Tedbir Almalı! Uzaktan Eğitimle Binlerce Kişilik Pedagojik Formasyon Kursu Açılıyor" başlıklı yazımızda; bazı üniversitelerin uzaktan eğitimle pedagojik formasyon ilanına çıktığını, tüm yükseköğretim kurumlarının yüz yüze eğitime başladıkları şu günlerde Pedagojik Formasyon Eğitiminin b üyük kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını ve YÖK Başkanlığının bu konuda tedbir alması gerektiğini ifade etmiştik.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu konuya dair üniversitelere gönderilen yazıda; pandemi koşulları ile sınırlı olmak kaydıyla üniversite senatolarının uygun görmesi halinde Pedagojik Sertifika Programı derslerinin Formasyon Eğitimi en fazla %40'ının (özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler hariç) mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yolu ile verilmesi uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

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