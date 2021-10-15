İmamoğlu Trabzon'dan sonra Diyarbakır'a gidecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Ekim Cumartesi günü Diyarbakır'da olacak. İmamoğlu, bu hafta içinde doğu Karadeniz illerini ziyaret etmişti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ekim 2021 12:38
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan, Hatay, Giresun, Bayburt, Trabzon'dan sonra yarın da Diyarbakır'a gidecek. İmamoğlu, sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisine katılacak. 16 Ekim Cumartesi günü Keçi Burcu'nda açılacak olan sergiye katılacak olan İmamoğlu, sergi öncesinde Dağkapı Meydanı'nda Diyarbakırlılarla buluşacak.