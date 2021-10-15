Cumhurbaşkanı sigara ve otomobil vergisini 3 kat artırabilecek
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün akşam Meclis Genel Kurulunda, kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasaya göre, Cumhurbaşkanı'na sigaradan alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden alınan özel tüketim vergisini artırma yetkisi verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı, sigara ve otomobil vergisini 3 kat artırabilecek.
TBMM'de kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Cumhurbaşkanı'nın yetkisi genişletildi. Yeni kanunla, sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı'na tanınan yetki genişletildi.
CUMHURBAŞKANI OTOMOBİL VE SİGARA VERGİSİNİ 3 KAT ARTIRABİLECEK
Kanunda yer verilen II sayılı listedeki yani otomobil gibi mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırları 3 katına, III sayılı liste B cetvelindeki mallar yani sigara ürünleri için asgari maktu vergi 3 katına kadar çıkarılabilecek.
MADDENİN DETAYLARI
Kabul edilen 56. maddede, "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan 'bir katına' ibareleri 'üç katına' şeklinde ve (c) bendinde yer alan 'malların' ibaresi 'mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü' şeklinde değiştirilmiştir." ifadeleri yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI'NIN SIFIRA İNDİRME YETKİSİ DE DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı'nın mevcut yetkilerine göre söz konusu kalemlerde vergiyi bir katına kadar artırma yetkisi bulunuyordu. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın söz konusu vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.
II SAYILI LİSTENİN KAPSAMI
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar yer alıyor.
III SAYILI B CETVELİNİN KAPSAMI
Tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün içeren sigaralar ve makaron gibi ürünler III sayılı listenin B cetvelinde yer alıyor.