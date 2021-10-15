Belediye'yi şikayet etti, Belediye vatandaşın mahkemeye ulaşımı için minibüs tahsis etti

Cumhurbaşkanı sigara ve otomobil vergisini 3 kat artırabilecek
Cumhurbaşkanı sigara ve otomobil vergisini 3 kat artırabilecek
15 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmenin görev yeri değiştirildi
15 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmenin görev yeri değiştirildi
Trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi
Trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi
Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir
Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir
Paket aynı paket, içindeki ürün küçüldü, gramaj düştü
Paket aynı paket, içindeki ürün küçüldü, gramaj düştü
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı kararı
Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Benzin ve motorine büyük zam... Pompaya yansıyacak
Benzin ve motorine büyük zam... Pompaya yansıyacak
Memur Sen Başkanı: Son 1 ayda 18 binden fazla üye kazandık
Memur Sen Başkanı: Son 1 ayda 18 binden fazla üye kazandık
Resmi hesaptan başkana eleştiri... Tek icraatı yemek içmek
Resmi hesaptan başkana eleştiri... Tek icraatı yemek içmek
Başkent'te mahrem imam operasyonu: 98 gözaltı kararı
Başkent'te mahrem imam operasyonu: 98 gözaltı kararı
Dolarda yeni zirve: 9.21 TL
Dolarda yeni zirve: 9.21 TL
AK Parti'den oy kullanmada yeni sistem: Zarfsız Pusula
AK Parti'den oy kullanmada yeni sistem: Zarfsız Pusula
4 Kamu Kurumu toplamda 273 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 273 personel almak için ilana çıktı
30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyorlar
30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyorlar
'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli'
'Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli'
2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap
Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Yüzde 69'u bot hesap
Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak
Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak
Tarım'a bağlı iki Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik'e bağlanacak
Tarım'a bağlı iki Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik'e bağlanacak
Kış ayları daha soğuk geçecek! İstanbul'a daha çok kar yağacak
Kış ayları daha soğuk geçecek! İstanbul'a daha çok kar yağacak
Çip krizi Renault'u da vurdu
Çip krizi Renault'u da vurdu
'Felsefe öğretmeninden derste gürültü dayağı' iddiasına soruşturma
'Felsefe öğretmeninden derste gürültü dayağı' iddiasına soruşturma
MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Belediye'yi şikayet etti, Belediye vatandaşın mahkemeye ulaşımı için minibüs tahsis etti

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki yol çalışmasında hak kaybı yaşadıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunanlar, davanın duruşmasına, davacı oldukları ilçe belediyesince tahsis edilen minibüsle katıldı-ız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 13:06
Yazdır
Belediye'yi şikayet etti, Belediye vatandaşın mahkemeye ulaşımı için minibüs tahsis etti

Çorum'un Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, ilçeye açılan yeni yolda hak kaybı yaşadıkları iddiasıyla belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların kent merkezinde görülen duruşmaya ulaşımını, tahsis ettiği iki minibüsle sağladı.

Yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçede belediye, Suyolu Mahallesi Hatipbağları mevkisinde vatandaşların talebi üzerine 10 metre genişliğinde, 2 bin 500 metre uzunluğunda yol açmak için çalışma başlattı. 2015'te tamamlanan çalışma kapsamında bölgedeki şahıs arazilerinin bir kısmı yola dahil edildi.

Yolun hizmete açılmasından iki yıl sonra yol çalışmasında hak kaybı yaşadığını iddia edenler, Ortaköy Belediyesi hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Açılan davada Çorum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, bölgedeki hak sahiplerini duruşmaya çağırdı.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeden duruşma salonuna gitmekte zorlanan vatandaşlar, şikayetçi oldukları Ortaköy Belediyesince tahsis edilen minibüsle ulaşım duruşmaya giderek ifade verdi.

Belediye Başkanı İspir, AA muhabirine, belediyenin görevinin vatandaşlarına hizmet etmek olduğunu, ulaşımının da bu hizmetlerden biri olduğunu düşündüğü için ayrım yapmaksızın kendisi hakkında şikayetçi olan vatandaşlara da araç tahsis etmeyi uygun gördüğünü söyledi.

İlçede iki dönemdir belediye başkanlığı yaptığını anlatan İspir, "Yolla ilgili düzenlemeler İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine göre benden önce yapılmış. Göreve geldikten sonra 2015 yılında vatandaşlarımızın 'Nasıl olsa uygulama belli bir sürece geldi, bir an evvel yollarımızı açsan da biz buralarda ev yapacağız, düzenleme yapacağız, istinat duvarı çekeceğiz.' gibi şifahi talepleri oldu. Belediye olarak imkanlarımız o kadar kısıtlı ki bu yolları açabilecek iş makinemiz dahi yok. İlgili kuruluşlara rica ettim, buraya greyder, dozer, kamyon gibi iş makineleri getirttim. Vatandaşın gönül rızasıyla yolu hep birlikte açtık." dedi.

Yolun iki yıl kullanımından sonra bazı arazi sahiplerinin hak ihlali gerekçesiyle şikayetçi olduğunu dile getiren İspir, şöyle devam etti:

"Siyasi rakiplerimizden 2017 yılında vatandaşı 'Acaba bu yollardan para alabilir miyiz, alamaz mıyız?' gibi düşüncelere sevk eden belli gruplar oldu. Biz bunları siyasette çok gördük. Rakiplerin 'Tabii ki buradan para alırsınız, neden bedava verirsiniz, toprağınızı, ağacınızı neden kestiriyorsunuz?' gibi sözleriyle vatandaşın zihni bulandı. Uygulama yapıldıktan 2 sene sonra şikayetçi oldu belli bir grup. O yolda 60 parsel sahibi var, 10-12 parsel sahibi şikayetçi oldu. Konu mahkemeye intikal etti, mahkeme de tüm parsel sahiplerini çağırdı."

- "Bu da bir hizmettir"

Hem vatandaşa hizmeti, hem de hukukun üstünlüğünü savunduğunu vurgulayan İspir, şunları kaydetti:

"Mahkeme gününden birkaç gün önce bir belediye personeli gelip, vatandaşların sabah erken saatteki duruşmaya yetişmelerinin zor olacağı, bazılarının ulaşım imkanının olmadığını söylemesi üzerine minibüs tahsis edilmesini ve vatandaşların adliyeye taşınması talimatı verdim. Bu da bir hizmettir. Eğer vatandaş duruşmaya gitmekte mağduriyet yaşıyorsa, bu mağduriyeti giderelim. Bu da vatandaşa bir hizmettir. Vatandaşa hizmet her alanda olur. Burada bir hak arama mücadelesi varsa, kendilerini haklı sanıyorlarsa, biz bunlara yardımcı olacağız. Biz hukukun üstünlüğüne, adalete inanmış insanlarız."

İspir, minibüs tahsis edilmesi talimatına bazı belediye personelinin, "Hem senin hakkında şikayetçi olacaklar, hem de minibüs tahsis edeceksin. Bu yanlış değil mi?" şeklinde tepki gösterdiğini anlattı.

Duruşma için ücretsiz servis hizmetini belediye anonsuyla duyurduğunu aktaran İspir, şikayetçi olanlarla bölgede arazisi bulunmasına karşın şikayetçi olmayanların birlikte minibüse binerek duruşmaya gidip ifade verdiklerini söyleyerek, Mahkemede hakim huzurunda ne olması gerekiyorsa oldu, duruşmaya çıktılar. Böylelikle bir vatandaşın ulaşım mağduriyetini, mahkemeye gitme mağduriyetini böylelikle çözdük." ifadelerini kullandı.

Duruşma günü ücretsiz servis aracıyla adliye binasına ulaşan hak sahipleri Sadık Akdere ve İbrahim Özdemir de minibüs tahsis etmesinden ötürü İspir'e teşekkür etti.

#anlaşmazlık# Çorum# mahkeme# Ortaköy#
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu
Marmaray'da yolcular internetten yararlanacak, sesli görüşme yapabilecek
Marmaray'da yolcular internetten yararlanacak, sesli görüşme yapabilecek
Bataklık operasyonunda 2 Vali için inceleme iddiası
Bataklık operasyonunda 2 Vali için inceleme iddiası
Başkentte korsan otopark ve vale denetimleri
Başkentte korsan otopark ve vale denetimleri
Erzurum'da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı
Erzurum'da yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışması başladı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, pedagojik formasyon eğitiminin Pedagojik Sertifika Programı derslerinin Formasyon Eğitimi en fazla %40'ının uzaktan öğretimle yürütülebileceğini üniversitelere bildirdi!
MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü

MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü

Milli Eğitim Bakanlığı başka bir kuruma görevlendirilen öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilemeyeceğini belirtti.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Sağlık personeli adayları, Bakan Fahrettin Koca'nın Temmuz ayında yaptığı açıklama nedeniyle atama ilanının yayımlanmasını bekliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde personel sayısının istikrarlı ve sürdürülebilir bir seviyede tutulabilmesi için ataması yapılan sözleşmeli personelin 3 yılını doldurmadan başka kurumlara geçişi kısıtlanmış durumda. Uygulama her yıl yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karara dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tebliğler ile yürütülmekte. Peki 2022 yılında ataması yapılan sözleşmeli personel için de bu uygulama devam edecek mi? Bu uygulamanın istisnaları neler?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlık sınıfı hariç 10 yarıyıllık eğitim görerek yüksek lisans derecesine sahip öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesi gerektiğini belirtti.
Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının üniversiteler arası naklen atanamayacağına hükmetti!
Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir

Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti

İngiltere?de Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni verilere göre ABD, Çin'i kısa sürede geride bırakarak, küresel bitcoin madenciliğinde en büyük paya sahip oldu. Rakamlar, Çin Merkez Bankası'nın kripto para yasağının ardından sektördeki değişen oyuncu dengelerini gözler önüne serdi.