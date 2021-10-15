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Katip Çelebi Üniversitesinden Bakan Kurum'a 'fahri doktora'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin yıl dönümünde, 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzedelere teslim edeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 13:17
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Katip Çelebi Üniversitesinden Bakan Kurum'a 'fahri doktora'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Bakan Kurum'a fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla İKÇÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Bakan Kurum, konuşmasında, depremin ilk anından bugüne kadar İzmirlilerin, depremzedelerin yaralarını sarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Yaşanan afet sonrası uzun süre İzmirlilerle birlikte olduklarını belirten Kurum, "Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen hep bir ayağım İzmir'de oldu. Bugün hamdolsun, İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. 5 bin 66 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları tüm hızıyla yükseliyor. Tıpkı Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de kasım ayı içerisinde depremin 1. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; Bayraklı'da 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Rezerv alanda ve Bayraklı'daki diğer projemizin etaplar halinde teslimlerini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarındaki destekleri için üniversiteye ve akademisyenlere teşekkür eden Kurum, bugünün de kendisi için anlamlı olduğunu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin depremden sonra devletin verdiği vazifeler çerçevesinde yapılan çalışmalar vesilesiyle şahsına fahri doktora unvanını vermeyi uygun gördüğünü dile getirdi.

Fahri doktora unvanını, İzmir'in yarasını sarmak adına seferberlik şuuruyla çalışan tüm arkadaşları adına ve devletin sahadaki gayretinin bir nişanesi olarak gördüğünü ifade eden Kurum, "Biz istiyoruz ki bunları unutmayalım. Sadece 5 bin konut değil İzmir'de, daha dönüşmesi gereken birçok konut var, yapı var. Deprem değil, bina öldürüyor. Riskli binaları bir an önce dönüştürmek hepimizin görevidir. Vatandaşımızın da bizim de belediyelerimizin de görevidir. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Bizden ne destek isteniyorsa İzmir'e vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Yeni akademik yılın herkese hayırlar getirmesini dileyen Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda eğitime, öğretime, üniversitelere çok büyük katkılar yaptıklarını, en kalıcı eğitim hamlelerini bir bir gerçekleştirdiklerini anlattı.

- "Dünya, Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yaşamaktadır"

"Çevreye saygılı iklim dostu şehirler" hedefiyle sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara, altyapı ve üst yapı çalışmalarından çevre yatırımlarına kadar her geçen gün yeni bir proje başlattıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Şimdi dünya sadece çevre ve şehirciliği değil, insanlığı ilgilendiren tüm alanlarda yeni bir dönemi, yeni bir süreci, Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yaşamaktadır. Ben, gençlerimizin bu süreci yakından takip ettiğini biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olarak iklim kriziyle mücadelede yeni bir süreci başlatacağımızı duyurdular. 2053 yılında net sıfır emisyon ile yeşil kalkınma hedefimizi bütün dünyaya ilan ettiler. Paris İklim Anlaşması, Meclisimiz tarafından onaylandı. Ülke olarak bu yeni dönemde şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü tamamlayacak tüm adımları daha da güçlendirerek atmaya devam edeceğiz. Katma değeri yüksek iklim ve çevre dostu projeler, uygulamalar üretiyoruz, her alanda istihdamı, öncelikle genç istihdamı artırıyoruz. Sıfır atık hareketimizle yeşil kalkınmaya, yeşil ekonomiye uyumlu bir üretim-atık modeli oluşturuyor, döngüsel ekonomiyi daha da güçlendiriyoruz."

Tüm sektörlerde yenilenebilir enerjiyi etkin hale getirdiklerinin altını çizen Kurum, tarımdan sanayiye, ticaretten sağlığa her alanda küresel rekabette ülkeyi daha üst sıralara taşıyacak stratejik adımları bir bir attıklarını, yeşil dönüşüme maruz kalan değil, etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak istediklerini vurguladı.

Tüm projelerde olduğu gibi özellikle küresel iklim değişikliğiyle mücadelede birlikte hareket etmeyi, ülkenin yeşil dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirmeyi istediklerini belirten Kurum, "Bakanlık olarak tüm proje ve çalışmalarımızın odak noktasına her zaman sizleri, gençlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz, edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de devletin tüm gücü ve imkanlarıyla depremi takip eden ilk saatlerde kentte varlığını hissettirdiğini, depremin bir afet ilk andan itibaren nasıl yönetilmesi gerekiyorsa o şekilde yönetildiğini kaydetti.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bakan Kurum'a fahri doktora tevdi kararını 15 Haziran'da aldıklarını dile getirerek, yaşanan sel felaketi, orman yangınları ve müsilaj sorunu gibi gelişmeler nedeniyle törenin ertelendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Köse, Bakan Kurum'a cübbe giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

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Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Tören sonrası çıkışta yanına gelen ve projesi için destek isteyen üniversite öğrencisiyle sohbet eden Kurum, Bakanlık görevlilerine konuyla ilgilenmeleri için talimat verdi.

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