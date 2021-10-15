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'Genç avukatların SGK primlerini ödeyecek kaynağı üretmemiz lazım'

Metin Feyzioğlu: Genç meslektaşlarımın SGK primlerini ödeyecek halleri olmadığı için sağlık hizmetleri almaları aksıyor. Bundan daha hayati bir şey olamaz. Bizim, gençlerin SGK primlerini ödeyebilecek bir kaynağı birlikte üretebilmemiz lazım

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 13:53
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'Genç avukatların SGK primlerini ödeyecek kaynağı üretmemiz lazım'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, avukatların CMK ve adli yardımlarına ilişkin KDV yükünün kaldırılması ve ücretlerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kilis'te, Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin'i basına kapalı ziyaret etti.

Kilis Adliyesi Konferans Salonu'nda avukatlarla bir araya gelen Feyzioğlu, buradaki konuşmasında, Kilis Barosu'nun yönetimiyle, başkanıyla, duruşuyla, meslek odaklı yaklaşımlarıyla örnek olacak bir baro olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, avukat sayılarının kontrolsüz şekilde büyümesinin kendileri için sıkıntı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu durum, genç meslektaşlarım açısından işsizlik demek. Asgari ücret dahi kazanılamayan aylar demek. Çalınan kapıların açılmaması demek. Biz bununla uğraşıyoruz. 160 bine dayanmış meslektaşlarımın 60 bini 5 yıllık kıdemin altında. Bu genç meslektaşlarım öfkeli, kırgın. Hayallerle hukuk fakültesine girdiler, hayallerle mezun oldular, hayallerle staja başladılar. Hayalleri hayal oldu. Bizlerin görevi, onların dertlerine mümkün olduğunca çözümler bulmak. Twit atmak, İnstagram'da öfkeli bir fotoğraf paylaşmak çözüm olacaksa ben sabah, öğle, gece twit atayım. Ama bu size herhangi bir kapıyı açmayacak. Belki o öfkeli sloganları atanlara belki geçici siyaseten alkışlar veya tanınmışlık getirecek ancak bizlerin artık tanınmaya ya da sahte alkışlara ihtiyacımız yok."

Adli yıl açılış konuşmasında meslektaşlarından gelen soruları rapor ederek bir konuşma yaptığını hatırlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Siz demediniz mi CMK ücretleri angarya seviyesindedir, böyle bir CMK ücreti olur mu? Ben de dedim ki insan haklarını korumasını istediğimiz, beklediğimiz ve haklı olarak bel bağladığımız avukatın insan hakkını kim koruyacak? Bugün avukatın insan hakkı ihlal ediliyor. 3-5 yıl süren bir Asliye Ceza Mahkemesi, üstüne istinaf, varsa temyiz, onlarca duruşma ve 850 lira. Varsa bu ücrete insan hakkını, gerçekten kendi insan hakkını ayaklar altına almadan savunabilecek, beri gelsin. Benim meslektaşlarım bunu yapıyor ama artık buna çözüm bulmak lazım."

Sadece bağırıp, çağırıp, kenara çekilenlerin çözüme katkısının olmadığına dikkati çeken Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Sorunun çözümü bizdeyse hemen yapalım. Sorunlarımızın çözümünün önemli bir kısmı ya yasama organının elinde ya hükümetin elinde. O zaman ilgili makamları, yetkilileri, kişileri ikna etmek zorundayız. Bir tek derdimiz var sizi ele muhtaç etmemek. Sorunlarınızı olabildiğince çözmek. CMK ve adli yardımlar ücretlerindeki KDV'yi düşürmemiz lazım. Vatandaş bu hizmeti alıyor. CMK, adil yargılanma hakkının avukat sayesinde ete kemiğe bürünmüş halidir. Adli yardım sosyal devlet ilkesinin yani Anayasanın ikinci maddesindeki kuruluş ilkelerinden en önemlilerinden birinin yine meslektaşlarımın eliyle ete kemiğe bürünmüş halidir. Anayasanın ikinci maddesini hayata geçiren meslektaşlarıma görülen bu muamele hak değildir. Bu ücretlerin artması lazımdır."

Genç meslektaşlarının sorunlarına değinen Feyzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genç meslektaşlarımın SGK primlerini ödeyecek halleri olmadığı için sağlık hizmetleri almaları aksıyor. Bundan daha hayati bir şey olamaz. Bizim gençlerin SGK primlerini ödeyebilecek bir kaynağı birlikte üretebilmemiz lazım. Bir proje daha söyleyeyim, Türkiye'de yıllık 2,5 milyon gayrimenkul alınıp satılıyor. Bu gayrimenkul alım satımlarından çok büyük ihtilaflar doğuyor, mahkemeler kilitleniyor. Dünyadaki örnekler gibi koruyucu avukatlık hizmetini hep birlikte geliştirmek zorundayız. Meslektaşlarıma görev verilmesini istiyorum. Bu yılda 5 milyon yeni iş imkanı demektir. Bütün bunları Allah'ın izniyle belli bir noktaya getirdik."

Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu da Feyzioğlu'na Kilis'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

#adliye# Avukat# Kilis# Metin Feyzioğlu# ziyaret
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