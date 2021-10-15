Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer yanıtladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , sık sık gündeme gelen okullar tatil olacak mı sorusunu MEB'in sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile cevapladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ekim 2021 14:38
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gittiği bir lise ziyaretinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirirken, o sırada çevredeki öğrencilere 'Okullar tatil olmayacak' diye seslendi.
Bakan Özer'in, o anları bakanlığın resmi twitter hesabında da paylaşıldı.Bakan Özer: İki doz aşı olan öğretmen sayısı yüzde 91'e ulaştı