Darbe yargılamasında 39 eski asker için tahliye kararı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda 4 Ekim'de başlayan davanın duruşmaları, iki hafta boyunca devam etti.

Duruşmalara, çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuklu sanıklar, FETÖ ile bağlarının olmadığını ve darbe girişimi faaliyetlerine katılmadıklarını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Bazı tutuksuz sanıklar haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ederken, darbe girişiminden bilgileri olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, bugün açıkladığı ara kararda, 67 tutuklu sanıktan 39'unun tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklar hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasını karara bağlayan heyet, eksikliklerin giderilebilmesi için duruşmayı 10 Ocak 2022'ye erteledi.

- İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 630 sayfalık iddianamede Ömer Yüksek "mağdur", Karayolları Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat'a yönelik eylemleri nedeniyle "mala zarar vermek" suçundan sekizer aydan altışar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanık hakkında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanık hakkında "kamu malına zarar verme" ve 2 sanık hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Haklarında sonradan dava açılan ve dosyaları ana davayla birleştirilen 12 sanığın da benzer suçlardan hapis cezasına çarpıtılmaları isteniyor.