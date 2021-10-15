SGK, ağrı kesiciler dahil 52 ilacı ödeme listesinden çıkardı!

AĞRI KESİCİDEN, BAĞAZ SPREYİNE 52 İLAÇ

SGK, yurttaşın daha önce ücretsiz alabildiği kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, pandemi döneminde kullanılan ağız ve boğaz spreyleri gibi 52 ilacı ödeme listesinden kaldırdı. Hekim ve eczacılar karara tepki gösterdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) daha önce reçetelere yazılan, yıllarca hastaların ücretsiz alabildiği 52 ilacı bugünden itibaren artık ödemeyecek. Yurttaşlar bu ilaçları kendi cebinden ücret ödeyerek alacak. Listeden çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, pandemi döneminde en çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkarırken ağrılarında kullanılan diş jelleri yer alıyor. "52 ilaç hangi gerekçelerle SGK geri ödeme listesinden çıkarıldı açıklayınız" diye soran hekim ve eczacılar "Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşlar tarafından yıllardır kullanılan bu ilaçları tekrar geri ödeme listesine almalıdır" ifadeleriyle karara tepki gösterdiler.

Kış mevsimine girdiğimiz ve pandeminin de yoğun biçimde sürdüğü bugünlerde 52 ilacın bedelinin bugünden itibaren SGK tarafından karşılanmayacak olmasına tepki gösteren Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, 8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik ile bu kararın alındığını anımsattılar.

YURTTAŞIN ÖDEMELERİ ARTACAK

SGK'nin almış olduğu bu kararla, genel sağlık sigortalı ve bakmakla yükümlü kişilerin reçetelerine yazılarak alabildiği, çok yaygın kullanılan bu ilaçların bedelini bugünden itibaren geçerli olmak üzere artık ödemeyeceğini, yurttaşların bu ilaçları kendi ceplerinden ödeme ile alabileceklerini kaydeden Demir ve Kılıç, özetle şunları söylediler:

"Bu durum ilacın erişilebilir ve satın alınabilir olmasını zorlaştıracak ve fiili olarak reçetesiz ilaç kullanımını artıracaktır. Geri ödeme listesinden çıkarılan bu ilaçlar şimdi serbest piyasa kurallarına göre daha fazla bedelle satılacaktır. Fiili olarak reçetesiz ilaca dönüşecek bu ilaçlar Tarım Bakanlığı izni ile doğal ürün olarak eczane dışında da satılabileceklerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i, SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun bedelleri çok yüksek olmayan, vatandaşlar tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve SGK tarafından yıllarca ödenen bu 52 ilacın hangi gerekçelerle SGK geri ödeme listesinden çıkardığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz. Bu uygulamanın başka ilaç gruplarının ve sağlık hizmetlerinin keyfi olarak geri ödeme kapsamından çıkarılacağına dair bir işaret olduğunu düşünmekteyiz. Halkın sağlık hakkının daraltan, ilaca erişimini zorlaştıran ve cepten harcamayı artıran bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmelidir."

BAŞKA İLAÇLAR DA OLACAK

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan da, "Sağlık harcamalarının bir gider kalemi olmadığını, halk sağlığına yapılan bir yatırım olduğunu bu çerçevede de ilaç harcamalarında tasarrufun geri ödeme listelerinden ilaçların çıkarılmasıyla olmayacağını ve bu yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak" sözleriyle tepki gösterdi.

Kapsam dışına alınan ilaçların listesi

Kaynak: Cumhuriyet / Diken