Türkiye'nin görme engelli tek okul müdürü

Murat Yıldız, 42 yaşında evli ve iki çocuk babası bir ortaokul müdürü. Onu diğerlerinden ayıransa görme engelli bir müdür olması.

Doğuştan görme engelli olan Murat Yıldız, yıllarca Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptı. Ardından bir ilki başardı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulda Türkiye'nin ilk görme engelli okul müdürü oldu.

İstanbul'da Eyüpsultan Şehit Murat Karakuş Ortaokulu'nda müdürlük görevini yürüten Yıldız, mesleğinin ilk yıllarında zorluklarla karşılaştı. Ancak hiçbiri onu yolundan çevirmedi.

O her zaman mesleğine ve öğrencilerine aşık bir öğretmen oldu:

"İlk aşamada tabi ki insanlar yadırgadı, ön yargılar oldu. Fakat bunu zamanla kendimizi anlatarak, kabul ettirerek insanların da iyi bakışlarıyla çözdük. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan

2005 yılında

öğretmenlerimizle başladık "

Engelleri aştı, ilki başardı

Müdür koltuğuna oturduğunda da bu durum değişmedi. En büyük sıkıntısı, insanların ördüğü engellerdi:

"Samimiyetle söyleyeyim ben görme engelli olduğumu bazen unutuyorum. Arkadaşlarım da bazen unutabiliyor, 'İşte gördün mü, gördünüz mü baktınız mı?' gibi sorularla karşılaşıyoruz bu da benim goşuma gidiyor insanlar da bizi ayrıştırmıyor."

Yüzlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulunan Yıldız'ın tek dileği, toplumda engellilere daha duyarlı olunması:

"Trafikte beyaz bastonlu görme engelli gördüğümüzde halkımız, sürücülerimiz buna önem göstersin. Beyaz baston görme engellinin gözü gibidir hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."