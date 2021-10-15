Erdoğan: İHL'ler en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında

Türkiye'nin görme engelli tek okul müdürü
Türkiye'nin görme engelli tek okul müdürü
Ekonomistlere göre MB faiz indirecek
Ekonomistlere göre MB faiz indirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı
SGK, ağrı kesiciler dahil 52 ilacı ödeme listesinden çıkardı!
SGK, ağrı kesiciler dahil 52 ilacı ödeme listesinden çıkardı!
AK Parti yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
AK Parti yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer yanıtladı
Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer yanıtladı
Emekli öğretmen, peynir tadarken hayatını kaybetti
Emekli öğretmen, peynir tadarken hayatını kaybetti
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
Bakan Özer: İki doz aşı olan öğretmen sayısı yüzde 91'e ulaştı
Bakan Özer: İki doz aşı olan öğretmen sayısı yüzde 91'e ulaştı
Cumhurbaşkanı sigara ve otomobil vergisini 3 kat artırabilecek
Cumhurbaşkanı sigara ve otomobil vergisini 3 kat artırabilecek
15 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmenin görev yeri değiştirildi
15 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmenin görev yeri değiştirildi
Trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi
Trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi
Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir
Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir
Paket aynı paket, içindeki ürün küçüldü, gramaj düştü
Paket aynı paket, içindeki ürün küçüldü, gramaj düştü
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı kararı
Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Memur Sen Başkanı: Son 1 ayda 18 binden fazla üye kazandık
Memur Sen Başkanı: Son 1 ayda 18 binden fazla üye kazandık
Resmi hesaptan başkana eleştiri... Tek icraatı yemek içmek
Resmi hesaptan başkana eleştiri... Tek icraatı yemek içmek
Başkent'te mahrem imam operasyonu: 98 gözaltı kararı
Başkent'te mahrem imam operasyonu: 98 gözaltı kararı
Dolarda yeni zirve: 9.21 TL
Dolarda yeni zirve: 9.21 TL
AK Parti'den oy kullanmada yeni sistem: Zarfsız Pusula
AK Parti'den oy kullanmada yeni sistem: Zarfsız Pusula
4 Kamu Kurumu toplamda 273 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 273 personel almak için ilana çıktı
30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyorlar
30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyorlar
'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli'
'Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: İHL'ler en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Ekim 2021 16:20
Yazdır
Erdoğan: İHL'ler en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Ülkemizin dört bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu münasebetiyle burada imam hatip nesliyle, imam hatip davasına gönül veren siz dostlarımla birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Bugün 70 yaşında bir çınar olan imam hatipler aynı zamanda her adımı sabırla yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolüdür. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. CHP zihniyeti, milletle, milletin değerleriyle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Bu okulları daima bir tehdit olarak görmüştür. Millet bırakın camide namaz kıldıracak imamı, ölüsünü yıkayacak, onun namazını kıldıracak kimseyi bulamıyordu.

"Katsayı uygulamasını kaldırarak imam hatiplilerin fetret devrini biz bitirdik"

70 sene önce 7 ilde imam hatip açılması kararıyla Türkiye'nin imam hatipli yıllar dönemi başladı. Katsayı uygulamasını kaldırarak imam hatiplilerin fetret devrini biz bitirdik.

Kendi evlatlarım da dahil imam hatip lisesi mezunları üniversite hayallerini 13 yıl boyunca ya ertelemek ya da yurt dışında gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Rabbime bize milletin okullarını tekrar milletle buluşturma imkanı bahşettiği için hamdediyorum.

Derdimiz şu, bu ülkede eğer bugün ifademle bir dindar nesil yetiştirelim gayreti varsa işte bu hocalarımızın emekleriyledir. Bundan çok rahatsız olanlar yok mu? Var. Varsın olsun, biz işimize bakacağız. Dünyanın hiçbir yerinde kalkıp da bunun aksi olsun diyen yok. Burada ana hatlarıyla anlattığım bu hikaye sadece imam hatip okullarının değil, bizim hikayemizdir. Bu hikaye kılık kıyafet nedeniyle üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın hikayesidir. Diyarbakır'da Van'daki annelerin, babaların hikayesidir. Bu hikaye, azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen demokrasiden ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hikayesidir. Biz bu hikayeyi yeni baştan yazmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Baskıya, zorbalığa, siyasi şiddete maruz bırakıldık. Türkiye'yi kaosa ve istikrarsızlığa sürüklemek istediler, sokaklarımızı kana bulamaya kalktılar. Hamdolsun bu saldırıların tamamını püskürttük. Meydanı gözünü kan ve kin bürümüşlere bırakmadık. Zalimler karşısında asla boyun eğmedik. Biz de sıkıntılarla karşılaşsak da zorluğun ardından gelen kolaylıklara pek çok kez şahit olduk.

"İmam hatip okullarımızın şöhreti sınırlarımızın ötesine geçmeye başladı"

28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenilen bu okullar, bugün Türkiye'nin en çok tercih edilen kurumları arasında yer alıyor. Birileri bu okullarımızı karalamaya çalışsa da milletimizin ilgisine ket vuramıyor. Katsayı adaletsizliğinin ortadan kalkmasıyla imam hatip okullarının üniversite sınavlarındaki başarı grafiği de günden güne yükseliyor. Son yıllarda imam hatip okullarımızın şöhreti sınırlarımızın ötesine geçmeye başladı. CHP zihniyeti var ya imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğundan dahi haberi yok.

Din istismarından beslenen terör örgütlerine karşı mücadelede imam hatiplerin rolü anlaşıldıkça bu sayı inşallah hem ülkemizde hem dünyada artacaktır. 2014 yılından itibaren başlayan örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi de eğitim sistemimizin önemli bir ihtiyacını gidermektedir. Proje kapsamında aralarında kendi torunumun da bulunduğu yaklaşık 3 bin evladımız hafızlığını tamamlayarak icazetlerini almıştır.

Bu okullardan hafız çıkmış, doktor, mühendis, hakim, avukat, siyasetçi, başbakan, cumhurbaşkanı çıkmıştır. Ama hamdolsun kendi insanına kurşun sıkan hain çıkmamıştır.

#erdoğan# cumhurbaşkanı#
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nı ziyaret ediyor
Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nı ziyaret ediyor
Reuters'a konuşan Türk yetkililer: Suriye'ye askeri operasyona hazırlanıyoruz
Reuters'a konuşan Türk yetkililer: Suriye'ye askeri operasyona hazırlanıyoruz
Afrika geleceğini Türkiye'de arıyor
Afrika geleceğini Türkiye'de arıyor
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'bir nimet halidir'
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'bir nimet halidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı

Bu Habere Tepkiniz

Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Kamu kurumlarında vekaleten yapılan atamalarda ve ödenen vekalet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.
Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı kamuya güvenlik ve temizlik görevlisi temininde politika değiştiriyor!
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürü dün bir veda mesajı paylaşarak görevinden ayrılmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, pedagojik formasyon eğitiminin Pedagojik Sertifika Programı derslerinin Formasyon Eğitimi en fazla %40'ının uzaktan öğretimle yürütülebileceğini üniversitelere bildirdi!
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü

MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü

Milli Eğitim Bakanlığı başka bir kuruma görevlendirilen öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilemeyeceğini belirtti.
Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Sağlık personeli adayları, Bakan Fahrettin Koca'nın Temmuz ayında yaptığı açıklama nedeniyle atama ilanının yayımlanmasını bekliyor.
KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde personel sayısının istikrarlı ve sürdürülebilir bir seviyede tutulabilmesi için ataması yapılan sözleşmeli personelin 3 yılını doldurmadan başka kurumlara geçişi kısıtlanmış durumda. Uygulama her yıl yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karara dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tebliğler ile yürütülmekte. Peki 2022 yılında ataması yapılan sözleşmeli personel için de bu uygulama devam edecek mi? Bu uygulamanın istisnaları neler?
Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlık sınıfı hariç 10 yarıyıllık eğitim görerek yüksek lisans derecesine sahip öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesi gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Adana'da ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 200'e yakın kişi gözaltında

Adana'da ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 200'e yakın kişi gözaltında

Adana’da , İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırıldığı ve devleti 60 milyon TL zarara uğrattığı öne sürülen 200’e yakın şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyondan 1 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D.'nin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti

İngiltere?de Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni verilere göre ABD, Çin'i kısa sürede geride bırakarak, küresel bitcoin madenciliğinde en büyük paya sahip oldu. Rakamlar, Çin Merkez Bankası'nın kripto para yasağının ardından sektördeki değişen oyuncu dengelerini gözler önüne serdi.