Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 15 Eylül 2020 tarihinde, Öğretmenevi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren 39 yaşındaki Savaş Dalançıkar karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan katil zanlısı Dalançıkar, savunmasında "Olay tarihinde bir anlık öfkeme kapıldım ve bu olayı gerçekleştirdim, mahkemenin adaletine sığınıyorum" dedi.

Sanığa hangi öfke haliyle olayı gerçekleştirdiği sorulunca ise "Esasen ben hayatta en çok maktulü seviyordum, yine en çok onu seveceğim. Olay tarihinden önceki bir tarihte parmağında bir yüzük görmüştüm. Buna dayanamadım" ifadelerini kullandı.

Dalançıkar'a mahkeme heyeti tarafından "Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.