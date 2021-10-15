Bakan Kurum: Her üniversite bir iklim elçisi belirleyecek

DGS ek tercihleri başladı
DGS ek tercihleri başladı
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalar ile ilgili açıklama
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalar ile ilgili açıklama
Türkiye'nin görme engelli tek okul müdürü
Türkiye'nin görme engelli tek okul müdürü
Ekonomistlere göre MB faiz indirecek
Ekonomistlere göre MB faiz indirecek
SGK, ağrı kesiciler dahil 52 ilacı ödeme listesinden çıkardı!
SGK, ağrı kesiciler dahil 52 ilacı ödeme listesinden çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı
AK Parti yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
AK Parti yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer yanıtladı
Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer yanıtladı
Emekli öğretmen, peynir tadarken hayatını kaybetti
Emekli öğretmen, peynir tadarken hayatını kaybetti
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
Bakan Özer: İki doz aşı olan öğretmen sayısı yüzde 91'e ulaştı
Bakan Özer: İki doz aşı olan öğretmen sayısı yüzde 91'e ulaştı
Cumhurbaşkanı sigara ve otomobil vergisini 3 kat artırabilecek
Cumhurbaşkanı sigara ve otomobil vergisini 3 kat artırabilecek
15 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmenin görev yeri değiştirildi
15 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmenin görev yeri değiştirildi
Trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi
Trafik polisi, kaçan sürücünün aracıyla sürüklendi
Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir
Oktay: 2022 bütçesi Türkiye'nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir
Paket aynı paket, içindeki ürün küçüldü, gramaj düştü
Paket aynı paket, içindeki ürün küçüldü, gramaj düştü
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 15 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı kararı
Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu için dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Memur Sen Başkanı: Son 1 ayda 18 binden fazla üye kazandık
Memur Sen Başkanı: Son 1 ayda 18 binden fazla üye kazandık
Resmi hesaptan başkana eleştiri... Tek icraatı yemek içmek
Resmi hesaptan başkana eleştiri... Tek icraatı yemek içmek
Başkent'te mahrem imam operasyonu: 98 gözaltı kararı
Başkent'te mahrem imam operasyonu: 98 gözaltı kararı
AK Parti'den oy kullanmada yeni sistem: Zarfsız Pusula
AK Parti'den oy kullanmada yeni sistem: Zarfsız Pusula
4 Kamu Kurumu toplamda 273 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 273 personel almak için ilana çıktı
30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyorlar
30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyorlar
'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
'İntihar etti' denilen kadın polisin ölümü aydınlatıldı!
Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Kurum: Her üniversite bir iklim elçisi belirleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Her üniversitemizden bir iklim elçisi belirlemesini ve bakanlığımıza bildirmesini talep edeceğiz. Gençlerimiz iklim elçisi olacaklar. 207 üniversitemizin iklim elçileriyle büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 17:53
Yazdır
Bakan Kurum: Her üniversite bir iklim elçisi belirleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugünden itibaren 207 üniversite kampüsünün tamamını "İklim Dostu Kampüs" yapmak için kolları sıvadıklarını, üniversitelerin belirleyeceği iklim elçileriyle bir buluşma gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen DEÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, yeni akademik yılda bilim insanlarına, öğrencilere başarı diledi.

Üniversiteleri sadece eğitim veren yerler olarak değil, aynı zamanda medeniyetin inşasını gerçekleştirecek genç beyinlerin, sağlıklı nesillerin yetiştiği merkezler olarak gördüklerini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitime, öğretime, üniversitelere çok büyük yatırımlar yaptıklarını, eğitim-öğretim hayatında yaşanan eşitsizliklere ve hukuksuzluklara son vererek üniversitelere adaleti ve eşit eğitim hakkını getirdiklerini söyledi.

Kurum, Türkiye'nin, kendi evlatlarının yanında dünyanın dört bir yanından 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, üniversitelerin, uluslararası eğitim alanında da büyük başarılara imza attığını ifade etti.

Dünyanın yeni bir dönem olan Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yaşadığına işaret eden Kurum, bu sürecin lider ülkelerinden birinin de Türkiye olması gerektiği anlayışıyla yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretimdeki potansiyeli, yeşil kalkınma hamlesiyle en yüksek dereceye çıkaracaklarını dile getirdi.

- Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin rolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi ve kazanımlarının ortada olduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Eko-etiket, depozito iade sistemi, bisikletli ulaşım gibi uygulamalarımız halihazırda devam ediyor. Şimdi tüm sektörlerde yeni fikirleri ortaya çıkaracak, çevreci teknolojileri ve inovasyonu geliştireceğiz. Yeşil kalkınma devrimiyle birlikte iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara erişimimiz kolaylaşacak, ticarette rekabet gücümüz artacak. Enerji, ulaştırma, sanayi, atık ve inşaat sektörlerinde düşük karbon teknolojilerine yatırım ve finansman imkanları güçlenecek. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5, dünyada 12. sırada yer alan ülkemiz bu potansiyeliyle enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak. Yeşil kalkınma hedefimiz çerçevesinde yapacağımız her yatırım, sürdürülebilir enerjide, enerji verimliliğinde, çevre dostu şehir altyapılarının geliştirilmesinde, atık ve geri dönüşümde yeni istihdam alanları oluşturacak."

Tüm bu hedeflerin yakalanmasında gençlere büyük iş düştüğünü, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerle ve üniversitelerle birlikte hareket etmek istediklerini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinin en büyük adımlarından birini de üniversitelerle atmak istediklerini söyledi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez Dokuz Eylül Üniversitemizden yeni bir başlangıcın müjdesini vermek istiyorum, bugünden itibaren 207 üniversite kampüsümüzün tamamını 'İklim Dostu Kampüs' yapmak için kolları sıvıyoruz. Artık her bir öğrencimiz, her bir gencimiz yeşil dönüşüm çalışmalarımızın parçası olacak. Yine 'Sıfır Atık Üniversite' hedefiyle tüm eğitim alanlarımızda yeni bir döneme gireceğiz. Burada da üniversitelerimizin, kıymetli hocalarımızın geliştirdiği çevre dostu teknolojilerden istifade edeceğiz.

Buradan ilan ediyorum, pazartesi günü resmi yazımızı yazarak her üniversitemizden bir iklim elçisi belirlemesini ve bakanlığımıza bildirmesini talep edeceğiz. Gençlerimiz iklim elçisi olacaklar. 207 üniversitemizin iklim elçileriyle büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu buluşmamızda gençlerimizle çevreyi, iklim değişikliğini, şehirlerimizin geleceğini, Ar-Ge'yi, inovasyonu konuşacağız, istişare edeceğiz. Yine bu süreçte gençlerimizin üniversitelerinde kuracakları iklim kulüplerinde çevre, şehircilik ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında yapacakları tüm projelere destek olacağız. Ben şimdiden iklim elçilerimize başarılar diliyor, İklim Dostu Kampüslerimiz ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun diyorum."

Kurum ve Pakdemirli, program kapsamında hat ve yazma eserlerin yer aldığı 6 Asırlık Miras Sergisi'ni gezdi.

Programda, Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu'nun semazen gösterimi yapıldı, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'ya hediye verdi.

KAPAT [X]

Üniversitede dereceyle giren öğrencilere de hediyeler verildi.

Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar ve Necip Nasır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

#murat kurum# üniversite# iklim#
Polislerin boğazına süt kaçan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasında
Polislerin boğazına süt kaçan bebeğe müdahalesi güvenlik kamerasında
2,5 ayda hafızlığını tamamlayan öğrenciler icazet aldı
2,5 ayda hafızlığını tamamlayan öğrenciler icazet aldı
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama
Belediye kendisini şikayet eden vatandaşa ulaşımı için minibüs tahsis etti
Belediye kendisini şikayet eden vatandaşa ulaşımı için minibüs tahsis etti
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu

Bu Habere Tepkiniz

Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Kamu kurumlarında vekaleten yapılan atamalarda ve ödenen vekalet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.
Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı kamuya güvenlik ve temizlik görevlisi temininde politika değiştiriyor!
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürü dün bir veda mesajı paylaşarak görevinden ayrılmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, pedagojik formasyon eğitiminin Pedagojik Sertifika Programı derslerinin Formasyon Eğitimi en fazla %40'ının uzaktan öğretimle yürütülebileceğini üniversitelere bildirdi!
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü

MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü

Milli Eğitim Bakanlığı başka bir kuruma görevlendirilen öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilemeyeceğini belirtti.
Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Sağlık personeli adayları, Bakan Fahrettin Koca'nın Temmuz ayında yaptığı açıklama nedeniyle atama ilanının yayımlanmasını bekliyor.
KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2022'de atananlar için de uygulanacak mı?

KİT'lerde personel sayısının istikrarlı ve sürdürülebilir bir seviyede tutulabilmesi için ataması yapılan sözleşmeli personelin 3 yılını doldurmadan başka kurumlara geçişi kısıtlanmış durumda. Uygulama her yıl yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karara dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tebliğler ile yürütülmekte. Peki 2022 yılında ataması yapılan sözleşmeli personel için de bu uygulama devam edecek mi? Bu uygulamanın istisnaları neler?
Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Yüzde 5 artırımlı ek ders ücretinde 10 yarıyıllık eğitim ayrıntısı

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlık sınıfı hariç 10 yarıyıllık eğitim görerek yüksek lisans derecesine sahip öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesi gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Adana'da ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 200'e yakın kişi gözaltında

Adana'da ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 200'e yakın kişi gözaltında

Adana’da , İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırıldığı ve devleti 60 milyon TL zarara uğrattığı öne sürülen 200’e yakın şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyondan 1 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D.'nin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti

Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti

İngiltere?de Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni verilere göre ABD, Çin'i kısa sürede geride bırakarak, küresel bitcoin madenciliğinde en büyük paya sahip oldu. Rakamlar, Çin Merkez Bankası'nın kripto para yasağının ardından sektördeki değişen oyuncu dengelerini gözler önüne serdi.