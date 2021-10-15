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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasite ibadete açılıyor

Suudi Arabistan, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme adımlarının bir parçası olarak Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 19:54
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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasite ibadete açılıyor

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı yaptıranlar için ihtiyati tedbirlerin hafifletileceğini belirtti.

Açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının kaldırılması, toplantılarda, halka açık yerlerde, toplu ulaşımda, restoranlarda, sinemalarda ve diğer alanlarda kapasitenin tam olarak kullanılmasına izin verilmesi yönünde karar alındı.

Etkinlikler için 2 doz aşı şartı

Bakanlık yetkilisi ayrıca, sayı sınırlaması olmaksızın düğün salonları ve benzeri yerlerde etkinliklerin yapılmasının, bu tür etkinlikler için de iki doz aşı şartının getirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan'da COVID-19 salgınında 8 bin 758 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 547 bin 845'e ulaştı.

#suudi arabistan# mescid-i haram# mescid-i nebevi
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