Yeniden inşa edilen Çifte Minare Camii ibadete açıldı

Kütüphane ve eğitim alanları ile İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minare Camii ibadete açıldı. Yeniden yapımı 3 yıl sürdü.

Modern tarzda bölgenin ihtiyacına yönelik inşa edilen camide aynı anda yaklaşık 500 kişi ibadet edebiliyor.

Cuma namazı öncesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı açılış töreni düzenlendi.

Ali Erbaş, "Bizim camilerimiz, sokaklarımızı, mahallelerimizi tenvir eden, aydınlatan mübarek mekanlardır. İçinde yapılan ibadetle, derslerle, eğitimle tenvir edecek, nurlandıracak, aydınlatacak yoksa taştan duvarlara bakmakla insan aydınlanmaz" dedi.

"Cami, kara propagandaya cevaptır"

Numan Kurtulmuş ise caminin yapım süreciyle ilgili yayılan yanlış bilgilere tepki gösterdi.

"Bu caminin yerindeki eski cami yıkıldığında bazı çevrelerin ses çıkardıklarını, gürültü çıkardıklarını duyduk. Orada o camiyi yıktılar ama yerine AVM yapacaklar, rezidans yapacaklar diye bir kara propaganda yaptıklarına şahit oldunuz, cevabı burasıdır."

"Bu kara olayın arkasındaki failler büyük bir insanlık suçu işledi"

Kurtulmuş, Afganistan'da camiye yapılan saldırıyı ise şu sözlerle kınadı:

"Camiye saldıran bizatihi Müslümanlığa tevhide ve muvahhitlere saldırmış demektir. Ben Afganistan'daki saldırıyı lanetle kınadığımızı, bu kara olayın arkasındaki faillerin büyük bir insanlık suçu işlediklerini buradan bütün dünyaya ilan etmek istiyorum."

Tören sonrası camide ilk cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe de irad etti.