HSK eski üyesi Kocabey, Bahçeli ile görüşüp istifa etmiş

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden dün istifa eden Hamit Kocabey adına oğlu Nizamettin Kocabey'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HSK üyeliği görevimden Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" denildi.

OĞLU NİZAMETTİN KOCABEY İSTİFA GEREKÇESİNİ DUYURDU

HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'in oğlu ve aynı zamanda MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin avukatı olan Nizamettin Kocabey'in sosyal medya hesabından, Hamit Kocabey ile Bahçeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın altında ise Hamit Kocabey'in ağzından istifaya ilişkin bir açıklama yapıldı:

"SAYIN BAHÇELİ İLE YAPTIĞIM İSTİŞARE SONUCU İSFİTA ETMİŞ BULUNMAKTAYIM"

"TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım. Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."