İngiltere, Türk SİHA'ları ile ilgileniyor

CNN TÜRK'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İngiltere'nin Türk SİHA'ları ile çok ciddi ilgilendiğini söyledi.

Türkiye'nin İngiltere'ye SİHA konusunda farklı opsiyonları sunduğunu aktardı.

Bakan Varank, "İngiltere Silahlı İnsansız Hava araçları ile çok ciddi ilgileniyor. Artık onların karar vermesi lazım. Biz kendilerine opsiyonları sunduk. Şu anda ciddi olarak bu opsiyonları değerlendiriyorlar" dedi.

Bakan Varank, "İngiltere kararını verirse Türk silahlı insansız hava araçları, bir ülkeye daha ihraç edilecek. Avrupa semalarındaki yerli İHA sayısı da artmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.