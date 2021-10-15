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Aydın'da sağanak ve fırtına: Araçlar suya gömüldü, ağaçlar devrildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerleri su altında kalırken, fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar yollara devrildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2021 22:37
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Aydın'da sağanak ve fırtına: Araçlar suya gömüldü, ağaçlar devrildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini bu bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu tahliye etti.

Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.

Bazı mahallelerde fırtına dolayısıyla ağaçlar yola devrildi.

Belediye ekipleri suların tahliyesi ve ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

#Aydın# Kuşadası# sağanak# yağmur
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