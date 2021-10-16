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Yükseltilen 2 bin 537 hakim ve savcının listesi Resmi Gazetede

Resmi Gazetede yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu Kararıyla, yükseltilmelerine karar verilen hakim ve savcılar ilan edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ekim 2021 00:13
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Yükseltilen 2 bin 537 hakim ve savcının listesi Resmi Gazetede

2021 Ağustos dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hakim ve Savcılar Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29. maddesi gereğince ilan edildi.

Yükseltilen hakim ve savcı listesi için tıklayınız.

#hakim ve savcılar
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