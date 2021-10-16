2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2021 02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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