Eski askerin kaçırma olayında tuzağı kadın ajan kurdu

İran ajanlarının Van'da kaçırmaya çalıştığı İranlı eski Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin kadın ajan tarafından tuzağa çekilip bayıltıldığı ortaya çıktı. 2'si İran ajanı, 6'sı işbirlikçi olmak üzere 8 kişi tarafından kaçırılmak istenen Abdarbaşi, yaşadıklarını anlattı. İran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda helikopter pilotu olarak görev yaparken Devrim Muhafızları'na çağırıldığını söyleyen Abdarbaşi, "'Hazır olun, Kasım Süleymani'yle görüşeceksiniz. Göreviniz anlatılacak, sizi Suriye'ye göndereceğiz' dediler. Diğerleri kabul etti, ben kabul etmedim. 2 hafta süre istedim. Bu sürede Türkiye'ye kaçtım" dedi.

MİT BİNAYA YERLEŞTİ

Türkiye'ye geldikten sonra internetten döviz işleriyle meşgul olduğunu belirten Abdarbaşi, şunları söyledi: "Çevrimiçi eğitimler de veriyordum. Bu süreçte bir kadınla tanıştım. Beni birkaç kez evine davet etti. Kadının konuşmalarından şüphelenince polise haber verdim. Polis, kadını takibe aldı. Türk istihbaratı, bu kadının telefonlarının İran ajanlarınca kontrol edildiğini belirledi. İran ajanları için çalışıyormuş. En son beni ders için evine davet ettiğinde bayılmışım. Türk güvenlik güçlerinin o eve gideceğimden haberi vardı. Kadının yaşadığı binaya güvenlik güçleri yerleştirilmişti. Aynı gün, aynı saat, aynı binada hepsi yakalandı."

İran muhaliflere korku salacaktı

İran istihbaratının daha önce kendisine, "Bizim için bir taksi şoförü kadar değerin yok" dediğini aktaran Abdarbaşi "Burada amaç, 'Biz muhaliflerimizi hangi ülkede olursa olsun alır geliriz' mesajı vermek için gövde gösterisi yapmaktı. Muhaliflere korku salacaklardı. Ancak Türk polisi ve istihbaratı bunları deşifre etti" dedi.

Aybüke Eroğlu