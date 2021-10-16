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Azerbaycan'la anlaşma yapıldı: Doğalgazda kışın sıkıntı olmayacak

Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz anlaşması yapıldı. Bir ay içerisinde 4 milyar metreküplük depolama kapasitesi tamamen dolacak, vatandaş fiyat artışına karşı da korunacak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 16 Ekim 2021 06:50
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Azerbaycan'la anlaşma yapıldı: Doğalgazda kışın sıkıntı olmayacak

Dünya enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye arz güvenliğini sağlamaya yönelik hamlelerine devam ediyor. Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz anlaşması yapıldı. Azerbaycan gazını taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Rus gazını taşıyan TürkAkım doğalgaz boru hatlarından gaz tedariki de sürüyor. Bu son anlaşma ve halihazırda devam eden tedariklerle birlikte, Türkiye'nin uzun bir dönem doğalgaz sıkıntısı yaşaması beklenmiyor.

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneğinin verilerine göre; İran'dan, yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz alımı için imzalanan 25 yıllık sözleşme 2026'ya kadar sürecek. Ayrıca Rusya ile imzalanan uzun vadeli sözleşmeler de devrede... Bunlardan ilki 1997'de Mavi Akım boru hattı üzerinden imzalanmış, yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz alımı başlamıştı. Bu anlaşmanın süresi 2028'e kadar devam ediyor. Yıllık 1 milyar metreküp alınan anlaşma 2036'da, 5 milyar metreküp alınan anlaşma ise 2043'te sona eriyor. Türkiye; ABD, Katar, Cezayir ve Nijerya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) almaya da devam ediyor.

DÖNMEZ: BAŞARILIYIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış yaklaşırken artması muhtemel gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek "Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması yapılmıştır. Türkiye, başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek, dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacak. Nitekim tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de sevk edilen gazın artacağını beyan etti" dedi.

DEPOLAR DOLACAK

Türkiye'nin 540 milyar metreküpü bulan doğalgaz keşfiyle ilgili çalışmalar sürerken, tedariki önemli ölçüde garanti altına alan depolama kapasitesi de artıyor. 4 milyar metreküpün üzerinde depolama kapasitesine sahip Türkiye'de, bir ay içerisinde depoların tamamının dolması bekleniyor. Kapasitenin artırılması için de çalışmalar sürüyor. Tuz Gölü'nde 700 milyon metreküp olan depolama kapasitesi, genişletme çalışmaları ile 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Silivri'de ise 3,14 milyar metreküp olan kapasite, 4,16 milyar metreküpe yükselecek. Öte yandan, Türkiye'nin üçüncü LNG gemisi Ertuğrul Gazi de haziran ayında devreye alınacak. Bu çalışmalarla Türkiye, elindeki doğalgazın yüzde 20'sini depolayabilecek. Önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlarla bu kapasite de artacak.

VATANDAŞ KORUNUYOR

Türkiye'nin aksine Avrupa'da doğalgaz tedarikiyle ilgili endişe sürüyor. Fiyatlar da anormal seyrediyor. 9 ayda fiyatlar İngiltere'de yüzde 250, Almanya'da yüzde 290, Hollanda'da yüzde 270 yükseldi. Türkiye'de ise yüzde 55 artışla sınırlı kaldı. Hükümet, bu artışların önemli bir kısmını da vatandaşa yansıtmadı. TANAP ve TürkAkım doğalgaz boru hatlarıyla kendi arz güvenliği sağlayan Türkiye, Avrupa açısından da kilit rol oynuyor. Bu iki hattan bugüne kadar Türkiye'ye yaklaşık 28,4 milyar metreküp doğalgaz geldi. Avrupa'ya akan gaz da 18,6 milyar metreküpe ulaştı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

#fatih dönmez# azerbaycan# dogal gaz
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