Koronavirüste dikkat çeken 'Kasım ayı' detayı: Yalnızca 3 il kaldı

Sağlık Bakanlığı'nın yurdun dört bir yanında başlattığı aşı kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Nüfusun yüzde 75'inden fazlası 2 doz aşılanırken toplam uygulanan aşılama sayısı da 113 milyonu geçti. Aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 29 il aşılanma oranları yüzde 75'i geçerek düşük riskli il kategorisine geçerken aşılama oranı yüzde 55'in altında yalnızca 3 il (Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman) kaldı. Gelecek haftadan itibaren çocuk aşılanma oranlarının artması ve Kasım ayıyla birlikte Türkiye'de çok yüksek riskli (Kırmızı) hiçbir il kalmaması bekleniyor.

MAVİ TABLO UMUT VERİCİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Aşı haritasının maviye dönmesi ve riskli il sayısının azalması umut verici. 18 yaş üstü 1 ve 2 doz aşılamada yüz güldüren bir tablo oluştu. Ancak toplumsal bağışıklığı elde etmemiz için tüm nüfusun yüzde 70-80'inin aşılanması gerekiyor. 18 yaş altı bireyleri dahil ettiğimiz zaman ise aşılanma oranları yüzde 50'yi yeni aşıyor. 18 yaş üstü aşılamada eriştiğimiz rakamlara 12 yaş üstünde de erişelim. 12-18 yaş arası ebeveynlerinin izniyle aşılanabiliyor. O yüzden anne babalara büyük sorumluluk düşüyor. Çağrımızı da ebeveynlere yapıyoruz."

"Hem kendimizin hem de 12 yaş üstü çocuklarımızın tam doz aşılarını yapalım ve virüse karşı korunalım" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Kovid-19 aşılarını aksatmadan yaptıran şu üç şeyi yapmış olur: Kendini korumaya alır. Yakın çevresinde ve şehrinde riski azaltır. 84 milyonu, salgına karşı verdiği zorlu mücadelede güçlendirir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 19 MILYON AŞI YAPILDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli yaş kategorilerinde yapılan aşılama oranlarında yükselişin devam ettiği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla megakentte 19 milyon 986 bin 879 doz koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, aşının en büyük gücümüz olduğunu belirterek yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.