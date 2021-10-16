Sarıyerli mağdurlar evlerine kavuştu

Sarıyer'de, 9 katlı 39 daireli Çavuş Apartmanı 2019 yılında hasarlı olduğu için boşaltıldı. 2 yıldır yaşadıkları mağduriyeti çözmek için çaba sarf eden bina sakinleri Sarıyer Belediyesi'nden randevu talep etti. Belediyeden herhangi bir dönüş alamayan apartman sakinleri AK Parti ilçe başkanlığına müracaat edip sorunlarını dile getirdiler. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile istişareleri ve çalışmaları sonucunda Sarıyerli ailelerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Aileler, TOKİ'nin Başakşehir'de yaptığı lüks konutlarda uygun imkanlarla ev sahibi oldu. Mağdur vatandaşların her zaman destekçisi olacağını belirten AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "2 yıl boyunca Sarıyer Belediyesi'nden randevu bile alamayan Çavuş Apartmanı sakinleri AK Parti ilçe başkanlığımıza müracaat edip sorunlarını anlattılar. Biz mağdurların yanında yer aldık. Bugün de girişimlerimiz sayesinde bütün mağdur vatandaşlarımız 3-1 daire sahibi oldu. Kura sonucu daire sahibi olan bütün vatandaşlarımızın huzur içinde oturmalarını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

"DEVLETIMIZ EV SAHIBI YAPTI"

Yıkılan apartmanın yöneticisi Muhammed Türker, "Yaklaşık 2 yıl önce apartmanımızın kolonları patladı, riskli bina haline geldiği için de yıkıldı. 2019 yılından bu yana kirada yaşıyorduk. Devletimizin bize verdiği bu konutlar sayesinde mağduriyetimiz giderilmiş oldu. Artık kendi evimizde oturabileceğiz. Bu konuda bize yardımcı olan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve destek olan herkese sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Sarıyer Belediyesi'nin kendilerine hiçbir faydasının olmadığını dile getiren Kurşun, "Hatta birkaç defa randevu talebinde bulunmamıza rağmen bize cevap dahi verilmedi" ifadelerini kullandı. Yıkılan binanın mağdurlarından Gülistan Kavrazlı ise "2 yıl boyunca binamızı kurtarmak için çabaladık ama çok hasarlı olduğu için yıkıldı. Şimdi de bize TOKİ'den ev verdiler. Bu imkanı bize sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.