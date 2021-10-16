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6 bin TL maaşa çalışacak eleman bulamıyor

Dünyanın en önemli süper lüks yat merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de, bu yıl 101 milyon dolar değerinde 26 yat denize indirildi. Antalya Serbest Bölge AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgede yeni yatırım alanı ile ara eleman sorunu yaşandığı için siparişlerin geri çevrildiğini söyledi

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Ekim 2021 09:30
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6 bin TL maaşa çalışacak eleman bulamıyor

Süper lüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın ardından 3'üncü olan Türkiye'de, Antalya Serbest Bölge, açık ara birinci sırada. Antalya'yı ise Tuzla ve Bodrum takip ediyor. Antalya, bu yıl hizmete giren 560 ton kapasiteli travel lift, 300 metrelik rıhtım ve 2 bin ton- 90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yat imalatı merkezine dönüştü. Bu yatırımlarla birlikte yat sektöründeki siparişlerde de ciddi artış gözleniyor ancak firmalar, hem yeni alan hem de personel sorunları nedeniyle birçok siparişi geri çeviriyor.

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'de ticaret hacminin artışıyla yer sıkıntısının da had safhada olduğunu söyledi. Gürses, "Özellikle bölgede haziran ayında tamamladığımız ship lift, travel lift ve rıhtım yatırımları sonrasında yat firmaları ciddi siparişle karşı karşıya ama maalesef onların yeni yatırım yapabileceği bölgemizde yeterli açık alan olmadığından birçok siparişi geri çeviriyorlar. Aslında bu çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Bununla ilgili ne yapılabilir şeklinde gerek valilik gerek Ticaret Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

En az 5-6 bin TL'den başlıyor

Bölgedeki yat firmalarının usta- çırak olarak ara eleman sıkıntısı yaşadığını söyleyen Gürses, "Bölgemizdeki yat imalatı ve bakım- onarım talepleri çok hızlı artış gösteriyor. Bununla birlikte firmalarımız da ciddi anlamda eleman sorunu yaşıyor. Kalifiye eleman statüsündeki çalışanın maaşı, deneyimine göre en az 5-6 bin TL'den başlıyor. Nitelik düzeyine göre de artış gösteriyor. Şu an yat sektöründe 2 bin 148 kişi istihdam ediliyor. Firmalar aldıkları siparişlerle ilgili personel sıkıntısını İstanbul, Bodrum gibi bölgelerden geçici personel getirerek çözmeye çalışıyor" dedi.

26 yeni süper lüks yat tamamlandı

ASBAŞ'ta 50'ye yakın firmanın yat sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Zeki Gürses, bu yıl eylül ayı sonuna kadar 26 yeni süper lüks yatın tamamlandığını ve 101 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı. Yıl sonu hedeflerinin ise 40'a yakın yat olduğunu belirten Gürses, teslim edilen 21 yatın toplam uzunluğunun 629 metre olduğunu söyledi.

Toplam üretimin505 süper lüks yata ulaştı

2000'li yıllarda başlayan ve bölgede hızla gelişen yat sektörünün bugüne kadar olan toplam üretiminin 505 süper lüks yata ulaştığını açıklayan Gürses, toplam gelirin de 1 milyar 378 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Gürses, "505 yatın toplam uzunluğu ise 9 bin 632 metre oldu" dedi.

49 milyon dolar gelir sağlandı

Bölgede üretilen yatların ABD, Hollanda, Norveç, Umman, Senegal, Güney Afrika gibi dünyanın çeşitli ülkelerine gönderildiğini kaydeden Zeki Gürses, bölgenin son yıllarda bakım-onarım alanında da ciddi talep görmeye başladığını dile getirdi. Gürses, bugüne kadar toplam 142 teknenin bakım-onarıma geldiğini, 127'sinin tamamlanıp teslim edildiğini ve 49 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.

#eleman bulamıyor# maaş
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