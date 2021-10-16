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PKK operasyonunda 13 kişi yakalanmıştı, hepsi serbest bırakıldı

Muş ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı jandarmadaki ifadelerinin ardından, 7'si ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2021 10:49
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PKK operasyonunda 13 kişi yakalanmıştı, hepsi serbest bırakıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ile faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda Malazgirt ilçesinin Erence köyünde 2014 yılında köy komisyonu kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözde köy komisyonuna üye oldukları tespit edilen 13 şüpheli şahsa yönelik 12 Ekim'de Muş merkezli kentte ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon faaliyeti icra edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli ifadesi alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise 14 Ekim'de savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Malazgirt Sulh Ceza Hakimliğinin ilgili kararı gereği 'Adli kontrol şartı' ile serbest bırakılmıştır. Terör örgütü ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

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