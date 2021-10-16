Hisarcıklıoğlu, yeniden Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası (EUROCHAMBRES) Başkanvekilliği görevine yeniden seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2021 11:16
TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu'nun başkanvekilliğini yürüttüğü EUROCHAMBRES'ın genel kurulu, dün elektronik ortamda gerçekleştirildi.
Toplantıda, 2022-2023 yılları için odanın başkan, başkan yardımcıları ve başkanvekilleri belirlendi. Yeniden başkanvekili seçilen Hisarcıklıoğlu, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.