Galatasaray 'Squid Game' göndermeli paylaşım yaptı

Motorine büyük zam geliyor...
Motorine büyük zam geliyor...
Ankara - İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
Ankara - İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
Doğum bildirimi başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Doğum bildirimi başvurusu, e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Yargıtay'dan 'eşi FETÖ'den ihraç edilmiş' çalışan hakkında karar
Yargıtay'dan 'eşi FETÖ'den ihraç edilmiş' çalışan hakkında karar
Hac ve Umre yerlerinin tam kapasiteyle açılacağı tarih duyuruldu
Hac ve Umre yerlerinin tam kapasiteyle açılacağı tarih duyuruldu
Benzin ve mazot zammını duyan kuyruğa girdi!
Benzin ve mazot zammını duyan kuyruğa girdi!
Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı
Samsun'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 14 yaralı
'Sedat Peker' hakkında iddianame hazırlandı...Müebbet hapsi isteniyor
'Sedat Peker' hakkında iddianame hazırlandı...Müebbet hapsi isteniyor
Polisi sürükleyen eski parti yöneticisi ihraç ediliyor
Polisi sürükleyen eski parti yöneticisi ihraç ediliyor
Bir öğretmenin çığlığı: Çocuklarımız robota dönüşüyor
Bir öğretmenin çığlığı: Çocuklarımız robota dönüşüyor
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Yükseltilen 2 bin 537 hakim ve savcının listesi Resmi Gazetede
Yükseltilen 2 bin 537 hakim ve savcının listesi Resmi Gazetede
İstanbul il müftülüğüne görevlendirme yapıldı
İstanbul il müftülüğüne görevlendirme yapıldı
HSK eski üyesi Kocabey, Bahçeli ile görüşüp istifa etmiş
HSK eski üyesi Kocabey, Bahçeli ile görüşüp istifa etmiş
Kimliklerde yeni dönem! Elektronik imza için kullanılabilecek
Kimliklerde yeni dönem! Elektronik imza için kullanılabilecek
39 ilaç piyasadan toplatılacak
39 ilaç piyasadan toplatılacak
'Hukuk fakültesi bitirdim' diye ailesini kandırdı, sahte savcı kimliği kullanınca tutuklandı
'Hukuk fakültesi bitirdim' diye ailesini kandırdı, sahte savcı kimliği kullanınca tutuklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
TRT'de yeni görev değişiklikleri yapıldı
TRT'de yeni görev değişiklikleri yapıldı
Erdoğan: İHL'lerden kendi insanına kurşun sıkan hain çıkmadı
Erdoğan: İHL'lerden kendi insanına kurşun sıkan hain çıkmadı
DGS ek tercihleri başladı
DGS ek tercihleri başladı
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalar ile ilgili açıklama
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalar ile ilgili açıklama
Türkiye'nin görme engelli tek okul müdürü
Türkiye'nin görme engelli tek okul müdürü
Ekonomistlere göre MB faiz indirecek
Ekonomistlere göre MB faiz indirecek
SGK, ağrı kesiciler dahil 52 ilacı ödeme listesinden çıkardı!
SGK, ağrı kesiciler dahil 52 ilacı ödeme listesinden çıkardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı
AK Parti yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
AK Parti yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu
Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer yanıtladı
Okullar tatil olacak mı? Bakan Özer yanıtladı
Emekli öğretmen, peynir tadarken hayatını kaybetti
Emekli öğretmen, peynir tadarken hayatını kaybetti
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray 'Squid Game' göndermeli paylaşım yaptı

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildiği maçın ardından yaptığı 'Squid Game' temalı paylaşımla gündeme oturdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ekim 2021 12:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Son günlerin en popüler dizisi 'Squid Game', Süper Lig'in de gündeminde. Beşiktaş'ın ligde Başakşehir'e 3-2 yenildiği maçın ardından Galatasaray'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Güney Kore yapımı dizide geçen bir bölümle ilgili gönderme yapan sarı kırmızılılar 'Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz' ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı.

Dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunundan alıntı yapılan tweet, kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı. İşte Galatasaray'ın 4 yıldız göndermeli 'Squid Game' paylaşımı:

#Squid Game# Galatasaray#Netflix
Sumudica'nın tercümanı: Ağlaması rol icabıydı
Sumudica'nın tercümanı: Ağlaması rol icabıydı
Galatasaray'ın stadının yeni adı belli oldu
Galatasaray'ın stadının yeni adı belli oldu
Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarını tutamadı
Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarını tutamadı
Türkiye, deplasmanda Letonya'yı mağlup etti
Türkiye, deplasmanda Letonya'yı mağlup etti
Busenazların başarısı kadın boksuna ilgiyi artırdı
Busenazların başarısı kadın boksuna ilgiyi artırdı
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı şampiyon oldu
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı şampiyon oldu

Bu Habere Tepkiniz

KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?

Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Altı başlıkta vekaleten atamalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri

Kamu kurumlarında vekaleten yapılan atamalarda ve ödenen vekalet aylığında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Bu konuyu soru ve cevaplarla açıklamaya çalışacağız.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Kamuya güvenlik ve temizlik personeli alımında 4-B'ye geçiliyor! Sözlü sınav yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı kamuya güvenlik ve temizlik görevlisi temininde politika değiştiriyor!
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

İhaleye fesat operasyonunda İl Milli Eğitim Müdürü dahil 200 gözaltı

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürü dün bir veda mesajı paylaşarak görevinden ayrılmıştı.
YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

YÖK'ten pedagojik formasyon eğitimi için önemli kısıtlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, pedagojik formasyon eğitiminin Pedagojik Sertifika Programı derslerinin Formasyon Eğitimi en fazla %40'ının uzaktan öğretimle yürütülebileceğini üniversitelere bildirdi!
MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü

MEB'den öğretim yılına hazırlık ödeneği görüşü

Milli Eğitim Bakanlığı başka bir kuruma görevlendirilen öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilemeyeceğini belirtti.
Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Sağlık personeli adayları atama bekliyor

Sağlık personeli adayları, Bakan Fahrettin Koca'nın Temmuz ayında yaptığı açıklama nedeniyle atama ilanının yayımlanmasını bekliyor.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Milyoner'e veda eden genç kız, yaşadıklarıyla herkese umut oldu

Milyoner'e veda eden genç kız, yaşadıklarıyla herkese umut oldu

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Sirga Asya Varol isimli yarışmacı damga vurdu. 5,5 aylıkken dünyaya gelen ve beyin felci geçiren Varol, mücadelesiyle herkese örnek oldu. Yarışmaya güzel başlayan genç kadın, ikinci soruda heyecanına yenik düşünce elendi.Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yenilen para ağacı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Başarılı yarışmacıların mücadele ettiği Milyoner'e katılan Sirga Asya Varol mücadele dolu hayatıyla izleyicileri ekrana kilitledi. "BU HAYATTA BANA YAPAMAZSIN DİYENLERE İNAT YAPTIM"5,5 aylık dünyaya geldiğini söyleyen yarışmacı, beyin felci geçirdiğini anlattı. Yürümeye 10 yaşında başladığını söyleyen genç kadın, "Bu hayatta bana yapamazsın diyenlere inat yaptım. Bir pembe ayakkabı uğruna yaptım da diyebilirim. O ayakkabı beni ayaklandırdı" dedi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Bergüzar Korel'den 'Squid Game' isyanı

Bergüzar Korel'den 'Squid Game' isyanı

NETFLIX'te yayınlanan ve acımasız bir hayatta kalma yarışmasını anlatan Kore dizisi Squid Game'e (Kalamar Oyunu) yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, diziyi çocukların izlemesinin son derece sakıncalı olduğunu ifade ettiği bir dizi paylaşımıyla dikkat çekti.