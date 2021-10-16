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Temizlik işçisinden örnek davranış: Bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim etti

Güngören Belediyesi'nde çalışan 38 yaşındaki temizlik işçisi Adem Cevahir, sokakta yerleri süpürürken yolun ortasında içinde 500 bin lira olan çanta buldu. Temizlik işçisi Cevahir, örnek bir davranış sergileyerek çantayı polise teslim etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2021 13:30
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Temizlik işçisinden örnek davranış: Bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim etti

Güngören Merter Ali Rıza Gürcan Caddesi üzerinde temizlik yapan Adem Cevahir, sabah saatlerinde görevini yaptığı sırada yolun ortasındaki çantayı fark etti.

Çantanın içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu çantayla birlikte işçi Adem Cevahir'i Merter Polis Merkezi'ne getirdi.

Polis merkezinde para dolu çantayı teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. Polisin araştırması ile Merter'de esnaflık yapan iş adamı Cihan Kankılınç'a ait olduğu anlaşıldı. İfadesi alınan temizlik işçisi Adem Cevahir işlemlerin tamamlanmasının ardından iş adamı Kankılınç'ın yanına götürüldü.

Kamera ve tutanaklarla döviz dolu çanta sahibine teslim edildi. Çantanın içerisinde 10 bin 766 Euro, 35 bin 440 dolar ve 2 bin 890 lira da para olduğu tespit edildi.

Bu örnek davranışından dolayı İş adamı Cihan Kankılınç, temizlik görevlisi Cevahir'e zarfın içinde bin dolar verdi.

Ardından Güngören Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Berfun Baltacı, makamında ağırladığı temizlik işçisi Adem Cevahir' teşekkür ederek tablet hediye etti.

'ÇANTA DOLU PARAYI GÖRÜNCE BİR ŞEY HİSSETMEDİM, HARAM PARA'

Yüklü miktarda bulduğu parayı görünce bir şey hissetmediğini ve haram para olduğunu anlatan Güngören Belediyesi Temizlik Görevlisi Adem Cevahir, şu ifadeleri kullandı:

'Sabah saat 07.00 civarıydı. Yolda çalışıyordum. Yolun ortasında bir cüzdan buldum. Atabilirdim de ama elime aldım ağır bir çantaydı. İçini açıp baktığımda euro ve dolar para vardı. Hemen o esnada 155'i aradım ve durumu anlattım.

Polisler 10 dakika sonra geldi. Çantanın içini kontrol ettiler. İçinden numara çıktı. Numarayı aradılar. Merter'de Nar Sokak'ta bir iş yerinin sahibiymiş. Oraya polislerle beraber gittik. Ve tutanak tutuldu. Sahibine teslim ettik. Çanta dolu parayı görünce bir şey hissetmedim çünkü haram para. O benden bir yerden çıkardı.

'BANA BİN DOLAR VERDİ'

İnsanlık görevini yaptığını anlatan 7 senedir temizlik görevlisi olarak çalışan İşçi Cevahir, şöyle konuştu:

'Kendisi iş adamıymış. O gün ödemesi varmış. Bana çok dua etti. Onun duasını aldım. Ne mutlu bize. iş adamı cebime zarf bıraktı. Bana bin dolar para verdi. Bir de numaramı aldı. Bana verdiği parayı kazanmam için 4-5 ay çalışmam gerekirdi. Biz insanlık görevimizi yaptık.

'Bulduğum para bir daire alacak kadar büyük miktardaydı. Güngören Belediyesi'nde 7 senedir temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Çalıştığım süre zarfında başıma böyle bir olay gelmedi. İlk defa geldi ve bizde insanlık görevimizi yaptık.'

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'EŞİME GÜVENİM BİR KAT DAHA ARTTI'

Haram paraya el uzatmadığı için gurur duyduğunu söyleyen eş Rukiye Cevahir, "Eşimle gurur duyuyorum. Bu davranışından dolayı mutlu oldum, çok sevindim. haram parayı almış olsaydı eşime kızardım. Ama haram paraya el uzatmadığı için gurur duydum. Eşime güvenim bir kat daha arttı" diye konuştu.

'BİR ANLIK DALGINLIKLA KAYBEDİLEN BİR ÇANTA'

Dalgınlık sonucunda oluşan bir durum olduğunu anlatan 30 yaşındaki iş adamı Cihan Kankılınç, şöyle konuştu:

'Dalgınlık sonucu oluşan bir durum. Bir anlık dalgınlıkla kaybedilen bir çanta var. Çantanın içinde günümüz şartlarında iyi bir miktarda para vardı. Arabanın üzerine koymuştum. Elim doluydu eşyaları yerleştirdikten sonra alırım düşüncesiyle arabanın üst tabanına konulan bir çanta.

Daha sonra alınmayıp unutulduğu için o şekilde evimin otoparkından yola çıktım. Kısa bir süre sonra fark ettim ama geri dönüp baktığım yerinde yoktu. Karakola başvurduk. Güngören Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşımız Adem bey bulmuş ve yetkililere bildirmiş. Daha sonra bize ulaşıldı.'

'ÖNEMLİ OLAN DÜRÜST İNSANLARIN OLDUĞUNU HATIRLATMAK'

Bu zamanda böyle insanların olmasının sevindirici olduğunu söyleyen işadamı Kankılınç, şöyle devam etti:

'Günümüz şartlarında bir ev ve araba parası. Parayı bulan kişinin gidip yetkilere teslim etmesi toplum olarak ihtiyaç duyulan bir şey. Çünkü insanlar küçük Mevlalarda da bile insan birbirini katledebiliyor. Bu zamanda böyle duyarlı insanlara ihtiyacımız var.

Kaybedince büyük şok yaşadım. Tekstille ilgilenenler bilir Cuma günleri ödemeler yapılır. Bugün o para gelmemiş olsaydı 400 kişi etkilenecekti. Paranın gelmesi stresimizi azalttı. Para bir şekilde kazanılır, önemli olan böyle dürüst insanların olduğunu yeniden hatırlamak güzel. Kendisinin bu örnek davranışı için ben de küçük bir miktar para hediye ettim. Umarım oda razı olmuştur.

Ayrıca şunu da anlamış oldum. Kazandığımız paranın haram olmadığını tamamen helal olduğunu ve Adem beyin de helal süt emmiş biri olduğunu anlamış olduk. Kendisine ve Güngören Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim.'

#İstanbul# Güngören# temizlik görevlisi# 500 bin lira
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