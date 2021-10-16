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Ankara - İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Tüm kesimler tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate inecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2021 12:50
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Ankara - İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek

Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni düzenlendi.

Törendeki konuşmasında Türkiye'nin demiryolu atılımına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne AK Parti hükümetleri döneminde 212 milyar liranın üzerinde yatırım yapılan demiryollarında yerli ve milli kabiliyetleri geliştirdiklerini ifade etti.

Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerinin tamamlandığını, 2022 yılında seri üretime başlanacağını, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren için de tasarım çalışmalarını tamamlayarak gelecek yıl prototip üretim aşamasına geleceklerini aktaran Karaismailoğlu, demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı, Yüksek Hızlı Tren hatları için de 8,3 milyon olan yıllık yolcu sayısını 17 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

- "Altyapı işlerinin yüzde 42,4'ünü tamamladık"

Hızlı tren konusunda 3 bin 515 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini, bunlar arasında yer alan Ankara-Afyonkarahisar- Uşak- Manisa-İzmir Hızlı Tren hattının Polatlı ile Menemen arasındaki 6 etap ve 508 kilometreden oluştuğunu aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"5 istasyona sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projemizde 41 bin metrelik 49 adet tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde altyapı işlerinin yüzde 42,4'ünü tamamladık. Tüm kesimler tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate inecek.

21 viyadük ve 25 tünelin yer aldığı projemizin Eşme-Salihli kesimi 74,4 kilometre uzunluğunda. Buradaki T-1 tünelimiz, demiryolu ve güvenlik tünelinin tek kesitte iki katlı olarak inşa edildiği Türkiye'nin ilk tünelidir. Ayrıca Türkiye'de TBM tekniği ile yapılan en büyük çaplı tüneldir. Yani tünelimizin üst katında hızlı tren giderken alt katta ambulans ulaşımı da sağlanabilecek. 3 bin 47 metre uzunluğundaki T-1 tünelimizde bugün ışığı görüyoruz."

- "Kırılması zor bir rekor"

Üst katı demiryolu hattı, alt katı güvenlik tüneli olarak tasarlanan tünelin kazı çapının 13,77 metre, kaplama betonu iç çapının da 12,50 metre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yapım süresine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Tünel kazı ve segment montaj imalatına bu yıl 20 Mart'ta başladık. 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp dünyada kırılması zor bir rekora imza attık. Bu tünel inşaatıyla dünyaya Türk müteahhitlik sektörünün, mühendislerinin ve çalışanlarının zorlu şartlar altında ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdik."

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da konuşmasında işçi ve mühendislerin kimi zaman 32,4 metreyi 1 günde kazıp toplamda ise 206 gün gibi kısa bir sürede tüneli açtığına dikkati çekti.

Törende bir konuşma yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise ülkenin geleceğinin inşası adına heyecan verici bir projenin devam ettiğini, emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay'ın da konuşma yaptığı törenin ardından Bakan Karaismaioğlu ve protokol üyeleri, butonlara bastı. Tünel sondaj makinasının delerek açtığı tünelde ışığın görünmesinin ardından protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

#ankara izmir# yht# proje
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