Ticaret Bakanı Muş: 'Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık'

Milyoner'e veda eden genç kız, yaşadıklarıyla herkese umut oldu

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Sirga Asya Varol isimli yarışmacı damga vurdu. 5,5 aylıkken dünyaya gelen ve beyin felci geçiren Varol, mücadelesiyle herkese örnek oldu. Yarışmaya güzel başlayan genç kadın, ikinci soruda heyecanına yenik düşünce elendi.Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yenilen para ağacı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Başarılı yarışmacıların mücadele ettiği Milyoner'e katılan Sirga Asya Varol mücadele dolu hayatıyla izleyicileri ekrana kilitledi. "BU HAYATTA BANA YAPAMAZSIN DİYENLERE İNAT YAPTIM"5,5 aylık dünyaya geldiğini söyleyen yarışmacı, beyin felci geçirdiğini anlattı. Yürümeye 10 yaşında başladığını söyleyen genç kadın, "Bu hayatta bana yapamazsın diyenlere inat yaptım. Bir pembe ayakkabı uğruna yaptım da diyebilirim. O ayakkabı beni ayaklandırdı" dedi.