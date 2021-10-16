Sınırlardan yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı
Yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2021 14:20
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2'si ise kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 10 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.