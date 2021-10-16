Fuat Oktay: Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Ekim 2021 15:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır.