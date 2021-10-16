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Türkiye'nin ihraç ürünleri filmlerle dünyaya tanıtılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, Türk ihraç ürün ve sektörlerinin dünya çapındaki bilinirliğini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), BBC World News ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Buna göre, Tekstil&Mücevher, Gıda&Tarım ve İnovasyon&Teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırlandı. Türkiye'nin ihraç ürünleri, filmler aracılığıyla BBC'nin 4 kıtadaki 1 milyara yakın izleyicisine tanıtılacak.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Ekim 2021 15:59
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Türkiye'nin ihraç ürünleri filmlerle dünyaya tanıtılacak

TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle konuya ilişkin açıklamasında, "İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. Şimdi, 2026'ya kadar 300 milyar dolara ulaşmak gibi iddialı bir hedefimiz var. Bu hedeflerimize ulaşmak adına gerek sektörel gerekse 'Made in Türkiye' markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. İhracatımızın pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde, hem de yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

1 MİLYARA YAKIN İZLEYİCİYE ULAŞILACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, Türk ihraç ürün ve sektörlerinin dünya çapındaki bilinirliğini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), söz konusu üç sektörün yükselişine dikkat çekmek için harekete geçti. Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Afrika, Asya Pasifik, Orta Doğu, Güney Asya'da 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan BBC World News ekipleri; Tekstil&Mücevher, Gıda&Tarım ve İnovasyon&Teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı.

İLK MEDENİYETLERDEN GÜNÜMÜZE

Çekimleri tamamlanan tekstil, hazır giyim ve mücevher sektörünün anlatıldığı ilk film izleyicilerle buluştu. İlk filmde, Türkiye'nin Anadolu'nun ilk dönem medeniyetlerine kadar giden güçlü tasarım mirasından günümüze uzanan hikayesi, Türkiye'nin sunduğu fırsatlar (üretim altyapısı, deneyim, kaynaklar) ve genç girişimcilerin dünya moda sahnesindeki yükselişi anlatıldı. Filmler, gelecek yılın ocak ayına kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

"TANITIMLAR İHRACATIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Hedef pazarlarda ihraç sektör ve ürünlerin tanıtımı anlamında tüm global iletişim projelerini Türkiye Tanıtım Grubu ile hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle "İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. Şimdi, 2026'ya kadar 300 milyar dolara ulaşmak gibi iddialı bir hedefimiz var. Bu hedeflerimize ulaşmak adına, gerek sektörel gerekse 'Made in Türkiye' markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. Özellikle pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, ülkemize önemli bir fırsat zemini sağladı. Bu durumu iyi değerlendirmek için hem ihracatımızın halihazırda pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde hem yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz. BBC World News ile gerçekleştirdiğimiz proje de bu çalışmalarımızın bir ürünü" ifadelerini kullandı.

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ

TİM tarafından açıklanan ihracat rakamlarına göre, Tekstil ve Hammaddeleri sektörü, 2021'in ilk 8 ayında 176 ülke ve bölgeye yüzde 47 artışla 6 milyar 419 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat gerçekleştirilen 5 ülke İtalya: 620 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 58,7 artış), Birleşik Krallık: 320 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 57,6 artış), ABD: 311 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 52,4 artış), Almanya: 290 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 27,6 artış), Bulgaristan: 263 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 35,1 artış) şeklinde gerçekleşti.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ

Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörü, 2021'in ilk 8 ayında 192 ülke ve bölgeye yüzde 25 artışla 12 milyar 868 milyon dolar ihracata imza attı. Açıklanan verilere göre, en çok ihracat gerçekleştirilen 5 ülke Almanya: 2 milyar 196,5 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 12 artış), İspanya: 1 milyar 717,9 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 43 artış), Birleşik Krallık: 1 milyar 319,5 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 31 artış), Hollanda: 944,2 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 20 artış), Fransa: 624,2 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 23 artış) olarak gerçekleşti.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ

Mücevher sektörü, ilk 8 ayda 133 ülke ve bölgeye yüzde 57 artışla 3 milyar 369 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat gerçekleştirilen 5 ülke ABD: 534,5 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 75 artış), BAE: 410,9 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 167 artış), Birleşik Krallık: 355,4 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 53 düşüş), Hong Kong: 267,1 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 182 artış), Irak: 208,4 milyon dolar (2021'de 2020'nin ilk 8 ayına göre yüzde 437 artış) olarak gerçekleşti.

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