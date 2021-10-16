Mahir Ünal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Ateşle oynuyorsun

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bürokratlara "Kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun" diye çağrı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bu çağrıyı 15 Temmuzdan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na "Ateşle oynuyorsun" diyen Ünal, "Biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et" ifadesini kullandı.

CHP liderinin sözlerine yanıt veren AK Partili Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu çağrıyı 15 Temmuz'dan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan'da gördük" ifadesini kullandı.

Ünal, şöyle devam etti: "Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek."

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadrolaşma listeleri ve kamu binalarının usulsüz tahsisleriyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkındaki iddialara işaret ederek, bürokratlara, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır: 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğini çekin" diye seslenmişti.