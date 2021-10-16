Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ekim 2021 19:32
Sağlık Bakanlığı 16 Ekim 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor.
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