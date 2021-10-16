Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
İçişleri Bakanı Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı videoyla ilgili "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş. Çok korktuk" yorumunda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ekim 2021 19:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya Twitter hesabından tepki gösterdi.
Soylu yaptığı paylaşımda "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.
Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 16, 2021
Çok korktuk(!)
Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖye mi sordurursun.
Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu...