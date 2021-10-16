TRT'de bir koordinatör daha görevden alındı
TRT Arabi Kanal Koordinatörü Metin Mutanoğlu, kurumdan istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Ekim 2021 20:29
TRT Arabi Kanal Koordinatörü Metin Mutanoğlu, kurumdan istifa ettiğini açıkladı.
Metin Mutanoğlu Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
"25 Mayıs 2021 tarihinde göreve başladığım TRT Arabi Kanal Koordinatörlüğü görevinden, TRT Genel Müdürü Sn. Zahid Sobacı'nın bugün beni arayıp başka bir arkadaşın bu göreve getirileceğini iletmesinin ardından istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum"
TRT'de yeni görev değişiklikleri yapıldı
25 Mayıs 2021 tarihinde göreve başladığım TRT Arabi Kanal Koordinatörlüğü görevinden, TRT Genel Müdürü Sn. Zahid Sobacı'nın bugün beni arayıp başka bir arkadaşın bu göreve getirileceğini iletmesinin ardından istifa etmiş bulunmaktayım.mutanoğlu (@metinmutanoglu) October 15, 2021
Çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.