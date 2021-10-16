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Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Öğrenciye çarpan minibüsün şoförü ile kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen otomobil sürücüsü tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2021 21:35
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Üniversite öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ağrı'da dün durakta beklediği sırada servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hikmetullah Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Van'a götürüldü.

Gözaltına alınan minibüs şoförü İ.T. ile kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Hikmetullah Aydın'ın geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat etmesi, üniversitemiz ailesini yasa boğdu. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Dün Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan İ.T. yönetimindeki 04 S 0153 plakalı servis minibüsü, Ağrı-Erzurum kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu önündeki durakta bekleyen üniversite öğrencisi Aydın'a çarpmıştı. Savrularak çarptığı duvarı yıkıp yurdun bahçesine giren minibüsteki 6 öğrenci ile Aydın yaralanmıştı.

#servis şoförü# TRAFİK KAZASI# tutuklama# Üniversite öğrencisi# Hikmetullah Aydın#
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