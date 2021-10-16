Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Ordu ve Giresun'da yarın öğle saatlerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2021 21:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da pazartesi öğlen, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise 19 Ekim Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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