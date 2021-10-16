Ali Yalçın: Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmelilere Yönelik Toplu Sözleşme Kararını ve önümüzdeki süreci TRT Haber'e değerlendirdi.

Yalçın, 'Amacımız burada emeklinin maaşını 750 ile 1000 TL 1100 TL arasında yükseltebilmek emekli ikramiyesinde 30.000 TL üzerine ilave olarak yükseltebilmek.

Önümüzde Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) var. Kasım ayı içerisinde Çalışma Bakanıyla bir araya geleceğiz. Sosyal taraflar olarak bir takvim ilan etmek için kafa yorup, takvimi ilan ettikten sonrada beraber çalışarak bu işi bitireceğiz.

2022 yılı içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışacak, tamamlanacak ve hayata geçecek.

Ek gösterge sistematiğinde adaletsizlik var. Bu ek gösterge sistematiği merdiven basamağı gibi bir sistemdir. Bunu yeniden baştan sona elden geçirmek lazım. Maduriyetlerin önüne geçmek ve kapsamı geniş tutmak lazım.

36 ayrı mevzuata ve sözleşmenin türüne geçilmiş oldu ki, bu son derece yanlıştı. Yerel yönetim seçimlerinden sonra CHP'li, HDP'li bazı belediyeler bin 400 kişiyi kapının önüne koydu. Güvencesiz sözleşmeliler de var.

Şimdi bu çercevenin tamamını dikkate alacak, 1 yıl içinde çalışılacak.' dedi.