Pereira ve Mesut Özil Görüşecek

Son dakika haberine göre aralarında soğukluk ve tartışma olduğu iddia edilen Fenerbahçe futbol takımının teknik patronu Vitor Pereira ile takımın en pahalı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Mesut Özil yakında özel bir toplantı yapacaklar.

Tepki Göstermişti

Fenerbahçe bu sene hem kadrosu hem de ortaya koymuş olduğu başarılı performans ile ligin zirvesine yerleşmiş durumda. Ancak haber kapsamında çok sık karşımıza çıkan Mesut Özil sorunu ise büyümeye başlamış durumda. Gerek yönetimin gerekse taraftarların bu konuda acil bir önlem almanın şart olduğunu dile getirmesinden sonra, teknik direktör harekete geçti. Pereira, milli aradan sonra Mesut Özil ile bir görüşme yapacak.

Geçtiğimi hafta oynanan ve sarı lacivertli takımın 2-1 mağlup ettiği Kasımpaşaspor maçında, Mesut Özil yedek soyunmuştu. Bunun yanı sıra çok uzun bir zaman dilimi boyunca ısınmasına rağmen bir türlü maç sokulmamıştır. Türk asıllı Alman vatandaşı oyuncu ise bunun ardından yedek yeleğini çıkararak fırlatmış ve hocasına da bu şekilde bir tepki göstermişti. Yaşanan bu gelişmeden sonra devreye Ali Koç'un girdiği söyleniyor. Bu yüzden ikili arasında bir toplantının planlanmış olduğu gelen haberlerin içinde.

Ara Bulunacak

Haber365 sitesine göre Ali Koç, iki tarafın da ortak bir noktada buluşması gerektiğini açık bir biçimde ifade etmiş durumda. Bundan dolayı yapılacak olan görüşme ile beraber aradaki tatsızlığın giderilmesi amaçlanıyor. Son haberler kapsamında başarılı teknik direktör, Mesut ile yapılacak olan toplantıda, ona takımda çok ihtiyacının olduğunu ve başarılı ismin takımın lideri olduğunu açık şekilde söyleyecek. Mesut'un da bunun karşısında geri adım atması beklenmekte. İlerleyen günlerde bu noktada yapılacak olan açıklama şimdiden çok büyük bir merak uyandırmış durumda.

Son Maçlarda Oynamadı

Başarılı ve deneyimli oyuncu, Altay ile yapılan maç öncesinde takımdan ayrı çalışmıştı. Bunun nedeni olarak da kasık bölgesinde ortaya çıkan bir ağrı gerekçe gösterilmiştir. Yunan temsilcisi karşısında ise grip olmasından dolayı forma giymemişti. Tüm bu yaşananların hoca ile futbolcu arasında bir gerginliğin bulunduğunun açık kanıtı olarak yorumlanması dikkat çekti.